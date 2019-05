Mañana de shopping y paseo para la selección de Ecuador Sub 20 en Gdansk

LEA TAMBIÉN

La selección de Ecuador sub 20 aprovechó la lluviosa mañana para pasear por la ciudad de Gdansk, Polonia, este 28 de mayo del 2019. Salieron del hotel acompañados de todo el cuerpo técnico y visitaron uno de los centros comerciales cercanos a la zona de concentración.

La mayoría de jugadores compró zapatos. Otros, cargadores para sus celulares y algo de tecnología. “Los precios acá en Gdansk son altos. No todos compramos cosas”, dijo Jordy Alcivar, quien fue uno de los pocos que llegaron con las manos vacías.



Apenas arribaron al hotel, bajaron al comedor. Ahí festejaron el cumpleaños de Gustavo Vallecilla, quien este miércoles 29 de mayo estará acompañado por Richard Mina en el centro de la zaga en el partido frente a México.



Este martes 28 de mayo los muchachos tienen previsto entrenarse en un campo de rugby, en Grunwaldzka, un pueblo cercano a Gdansk, a 17 minutos en auto.



El objetivo de Jorge Célico, DT de la selección sub 20, es analizar aal rival. Ya tienen los videos y saben que no va a ser un rival tan sencillo como se esperaba, a pesar de que es el equipo que menos puntos tiene. Han perdido sus dos partidos.