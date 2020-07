El complejo El Sauce de El Nacional sí está en riesgo de ser embargado, pese a que la directiva insiste que no es verdad

LEA TAMBIÉN

El riesgo del embargo al complejo El Sauce, en Tumbaco, es evidente. Aunque la presidenta Lucía Vallecilla negó la posibilidad de que se ejecute la orden judicial, un certificado del Registro de la Propiedad que comprueba que las instalaciones pertenecen al club.

Dentro del juicio número 17230-2016-12066, el abogado Alejandro Piedra Toledo, como procurador del Cuerpo de Ingenieros del Ejército presentó la certificación de que el predio número 280231 ubicado en Tumbaco pertenece a El Nacional. "A fin de que se digne ordenar el embargo, conforme lo dispuesto por su autoridad en la referida providencia", se puede leer el documento.



Vallecilla aclaró que hay una buena relación con el Cuerpo de Ingenieros. "Habían planteado un juicio a la anterior directiva de Jorge Yunda. Luego viene el señor Manjarrez (Tito) y notifica, señala casillero y comienza a pagar más de medio millón de dólares. Queda un saldo, el cual lo asumimos y lo hemos conversado con el Cuerpo de Ingenieros", manifestó Vallecilla en entrevista con Fútbol bohemio.

Comunicado oficial pic.twitter.com/x1iJJljLPT — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) July 14, 2020



Reconoció que hay un avance en el proceso judicial por el embargo. "En estos días, alguien, amablemente y ágilmente ha movido ese caso y coincidencialmente piden el Certificado de Registro de la Propiedad me parece que es, para poder continuar con el tema del embargo", añadió la presidenta.



El club publicó un comunicado desmintiendo el posible embargo del complejo que fue entregado al club y es uno de los principales patrimonios. En la página de la Función Judicial se evidencia el trámite de la causa.



Vallecilla dice que hay un acuerdo un de pago. "Tuvieron tantos años para pagar y no lo hicieron, nosotros en tan corto tiempo hemos conversado y acordado convenios de pago para pagarles no en un año sino en cinco meses”, concluyó la presidenta.

