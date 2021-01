Comisión del COI se reúne en un entorno de temores sobre Tokio 2020

La Comisión Ejecutiva del COI, presidida por Thomas Bach, se reúne de forma telemática este miércoles coincidiendo con un temor creciente sobre la forma en la que podrán desarrollarse los Juegos Olímpicos de Tokio, ante las sucesivas olas de la pandemia de covid-19 y las dificultades para reanudar la competición internacional.

Si bien el orden del día de la reunión es prácticamente idéntico al de anteriores encuentros -informes de las federaciones, antidopaje...-, en esta ocasión más que nunca el punto estrella será el informe sobre Tokio 2020.



Aunque el COI ya ha asegurado que es "rotundamente falso" que puedan cancelarse los Juegos, como dio por hecho la semana pasada The Times, la comunidad deportiva está ávida de datos que avalen que, pese a la interminable crisis sanitaria, la gran fiesta se llevará a cabo, incluso con lo mínimo imprescindible.



Thomas Bach comparecerá tras la reunión en conferencia de prensa. El dirigente alemán no ha mostrado ni un ápice de dudas sobre la posibilidad de celebrar los Juegos, aunque siempre ha hablado de "distintos escenarios", y no se espera un gran giro de guion en su discurso.



La presencia de público, la exigencia de vacuna para los participantes, cómo serán las ceremonias de inauguración y clausura o las condiciones de estancia y competición de los deportistas son algunos de los muchos detalles que quedan por concretar.



Faltan menos de seis meses para la fecha prevista para la ceremonia inaugural, el 23 de julio. En 2020 fue en marzo cuando se tomó la decisión de aplazar un año los Juegos, por lo que cabe pensar en una agenda paralela y que, de nuevo, ese sea el mes decisivo en el que haya que encender o apagar definitivamente la maquinaria de la organización.



Precisamente en marzo (10-12) el COI tiene previsto celebrar en Atenas, en principio de forma presencial, su 137 Sesión, en la que Thomas Bach será reelegido presidente. Ese cónclave será el entorno idóneo para que la asamblea tome las decisiones que considere oportunas sobre los Juegos.



Hasta ahora, las cifras de la pandemia invitan a la máxima cautela, cuando el mundo se acerca a los 100 millones de contagiados y son ya 2,13 millones los fallecidos. La Comisión de Atletas del COI se mantiene alienada con la postura oficial de optimismo ante los Juegos, pero asociaciones independientes de deportistas como Global Athlete se quejan de "falta de transparencia sobre cuáles son los planes".



La Ejecutiva del COI repasará también este martes la preparación de los otros Juegos pendientes -Pekín 2022, París 2024, Milán Cortina 2026, Los Angeles 2028- y avanzará en cuestiones como las reformas en las sancionadas federaciones de boxeo y halterofilia o el castigo a Rusia por las irregularidades en materia de dopaje.



La decisión conocida esta semana de que la RUSADA no recurrirá la sanción del TAS a los deportistas rusos -dos años sin competir con su bandera e himno- puede ser un punto de partida para una nueva relación entre el COI y uno de los países con más peso específico en el olimpismo mundial.



Otro asunto que debía abordar la Ejecutiva era la posibilidad de amonestar a Italia por elaborar una legislación que, a ojos del COI, se adentra en las funciones de su comité olímpico (CONI). Pero un decreto aprobado en el último momento por el Ejecutivo italiano antes de la dimisión hoy del primer ministro Giuseppe Conte parece garantizar la independencia del ente olímpico y zanjar el problema.



La Ejecutiva del COI está formada por quince miembros: el presidente, cuatro vicepresidentes y diez vocales, entre ellos el argentino Gerardo Werthein.