El colombiano Daniel Galán se medirá contra Novak Djokovic en la tercera ronda del Roland Garros

El colombiano Daniel Galán (152º ATP) , que entró en el cuadro principal de Roland Garros como 'lucky loser' (repescado de la clasificación) , superó la segunda ronda del torneo al batir al estadounidense Tennys Sandgren (48º) y se citará en la tercera con el número 1 mundial Novak Djokovic, el próximo 3 de octubre de 2020.

Galán se impuso por 6-2, 6-2 y 6-3. Primera raqueta colombiana, el jugador de 24 años había caído ante el suizo Henri Laaksonen (135º) en la tercera ronda de clasificación, pero accedió al cuadro principal por la baja de otro tenista.



“Estoy muy contento, no sé si en una nube. He sentido el cariño y la energía que me han enviado desde Colombia, no solo mi familia. Lo agradezco” , señaló en videoconferencia.



Al colombiano le aguarda en la tercera ronda Djokovic, que este 1 de octubre arrasó al lituano Ricardas Berankis (65º) , 6-1, 6-2 y 6-2.



“Para ser honesto, no conozco gran cosa sobre él; nunca le vi jugar, por lo que obviamente tengo que buscar sus partidos, los vídeos, e intentar prepararlo con mi equipo” , señaló el serbio sobre Galán.



“Sé que jugó la clasificación por lo que ya ha tenido varios partidos en estas condiciones, lo que sin duda ayuda. Será la primera vez que jugamos y no tiene mucho que perder. Jugaremos en la Philippe Chatrier o en la Suzanne Lenglen, será probablemente su primer partido en una gran cancha. Le puede ayudar a estar relajado y jugar su mejor tenis” , añadió.



Galán juega únicamente su segundo torneo del Grand Slam. Debutó en el último Abierto de Australia, cuando perdió en primera ronda ante el chileno Alejandro Tabilo.