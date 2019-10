El colombiano Anthony Zambrano, plata en el Mundial de atletismo, se entrena en Ecuador desde hace dos años

LEA TAMBIÉN

El subcampeón mundial de los 400 metros planos, el colombiano Anthony Zambrano, afirmó que la medalla de plata que ganó la semana pasada en Doha le sabe a oro por los sacrificios que tuvo que hacer para lograrla.

"Esta vez me traje la de plata, que me sabe a oro porque para estar guardado dos años por una lesión y salir y hacer esto, para mí me sabe a oro", afirmó Zambrano en una rueda de prensa ante unos 50 periodistas tras llegar a Colombia desde Catar, donde también terminó en el cuarto lugar de la prueba de relevos 4x400.



"Se los digo hoy: vamos a ser medallistas olímpicos (en relevos) y nos vamos a traer una medalla de Tokio, vamos a mejorar", anunció.



El deportista también se refirió a lo que se viene y a su sueño olímpico, para lo cual se preparará en Quito, que es donde vive desde hace un par de años, con la guía del cubano ecuatoriano Nelson Gutiérrez. Allí también se prepara junto con otros velocistas como el también medallista mundial Álex Quiñónez.

"Me toca pasar diciembre en Ecuador, me toca llevarme a mi madre para allá y para volver a Colombia tendrá que ser por algo urgente", dijo.



Para el atleta de 21 años, el recibimiento en Colombia lo hace sentir como si fuera una estrella de la magnitud de Caterine Ibargüen, campeona olímpica del salto triple y medalla de bronce en los mismos Mundiales de Doha.



Zambrano se colgó la plata el viernes 4 de octubre de 2019 en la final de 400 metros de los Mundiales e hizo historia con su nuevo récord sudamericano (44.15) en una prueba que ganó el bahameño Steven Gardiner con 43.48 segundos al cabo de una recta imperial.

Dijo que durante su preparación para la competencia quebró dos veces su marca personal y su entrenador le dijo que estaba para colgarse una medalla en Doha.



"Él me dijo: Estamos por la medalla y yo sé que tú puedes porque eres fuerte en la pista y tienes una mentalidad muy fuerte, no eres débil, no te dejas intimidar de nadie y vamos para allá", relató un sonriente Zambrano que llevaba colgada la presea de plata.

El equipo colombiano del relevo 4x400, de izq. a der., Jhon Perlaza, Anthony Zambrano, Jhon Alexander Solis y Diego Palomeque en el Mundial de Atletismo IAAF Doha 2019 en Catar. Foto: EFE



El corredor, que consiguió una medalla en pista para Colombia por primera vez desde que en Tokio 1991 Ximena Restrepo obtuvo el bronce en esta misma disciplina, también destacó lo hecho por el equipo de 4x400 que completan Jhon Alejandro Perlaza, Diego Palomeque y Jhon Alexander Solis.



"La verdad que fue un reto para nosotros y un reto para mí porque yo di lo mejor que pude, porque tenía tres competencias", dijo.



Admitió que el cuarto puesto les dejó "un sinsabor". "Quedamos felices porque mejoramos la marca, hicimos récord y cada vez se va teniendo mejores sensaciones", apostilló.



Insistió en que a los Juegos Olímpicos de Tokio llegará con una marca de 44 segundos y 15 centésimos, que "sirve para pasar a una final y ahí se determina" si se puede conseguir una medalla o no".