Colombia acoge propuesta para organizar el Mundial de 2030 con Perú y Ecuador

El presidente de Colombia, Iván Duque, acogió este 14 de septiembre del 2019 la propuesta que le hizo su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno, para que los dos países se postulen junto a Perú como organizadores del mundial de fútbol del 2030.

El mandatario colombiano afirmó, durante el Taller Construyendo País que lideró en Barranquilla, que Moreno le dijo hace unas semanas que "el año 2030 es un año muy especial porque son 100 años de los mundiales de fútbol", por lo que le preguntó si estaba de acuerdo en que los tres países organizaran la cita deportiva.



"Me decía (Moreno) que si yo estaba de acuerdo en que propusiéramos que los países andinos nos postuláramos para el mundial de fútbol del año 2030 y yo le dije al presidente que acompaño esa iniciativa", acotó Duque.



Cabe destacar que para el Mundial del 2030 Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay fueron los primeros en anunciar su propuesta, por Sudamérica, y también se postularán ante la FIFA.



El pasado 7 de septiembre Moreno afirmó en su cuenta de Twitter que había propuesto a Duque y al presidente peruano, Martín Vizcarra, organizar en conjunto ese mundial.



"Ayer propuse a los presidentes Iván Duque y Martín Vizcarra que organicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, Colombia y Perú 2030, año en el que Sudamérica está favorecida para ser sede", escribió Moreno.



Después de acoger la propuesta, Duque ordenó al director del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), Ernesto Lucena, formalizar la solicitud ante la FIFA.



"Le he dado la instrucción al doctor Ernesto Lucena para que con la ministra del Deporte de Ecuador y con sus homólogos en el Perú nosotros formalicemos esa solicitud para que Colombia, con los países andinos, hagamos esa propuesta y ser sedes del mundial de fútbol del año 2030", acotó.



El jefe de Estado colombiano reconoció que no va a ser "una competencia fácil", pues otros países "poderosos en su infraestructura deportiva" también han manifestado su intención de organizar el mundial.



Sin embargo, Duque afirmó que la propuesta se va a presentar "con toda la determinación, unidos" y señaló que van a aprovechar la visita en octubre del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, para "ratificar ese anhelo que tenemos los países andinos".



"Quiero reconocerle al presidente Lenín Moreno también su iniciativa y decirle que ahí vamos con él, con Perú, a presentar esa candidatura", concluyó.