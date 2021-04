El COE Nacional dispone que futbolistas de Independiente que viajen a Paraguay cumplan un aislamiento de 10 días 

Independiente del Valle está en apuros. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional emitió una resolución a propósito de la suspensión del partido entre Independiente del Valle y Gremio, de Brasil, por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores.

Una vez que se suspendió el juego por confirmarse dos casos positivos de covid-19 en la delegación brasileña que llegó a Quito, la Conmebol trasladó el partido para el viernes 9 de abril, en Asunción. La decisión se tomó una vez que el COE no autorizó el juego programado para el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Sin embargo, el COE Nacional de Ecuador, en su resolución del 6 de abril determinó que: "En caso de que el partido se reprograme para una nueva fecha, fuera del territorio ecuatoriano los jugadores del Independiente del Valle y su delegación a su retorno deberán realizar un APO (aislamiento preventivo obligatorio) de 10 días".



Esto generó un serio problema para el Independiente del Valle. En principio el juego de revancha entre Gremio y el Independiente no ha cambiado de escenario y se jugaría el miércoles 14 de abril en Brasil. Es decir, la delegación que viaje tendría que no retornar y entrar en aislamiento.



Aunque Independiente no se ha pronunciado sobre el plan que aplicará para enfrentar los dos torneos, Juan Zapata, integrante del COE, contó en entrevista con El Canal del Fútbol que antes de suspender el partido se reunieron con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y con Michel Deller, de Independiente.



Zapata aclaró que no hay ninguna dedicatoria y es por el riesgo que representa la cepa brasileña. "Escucharon los informes del ministerio. Hablamos con ellos, entendemos su posición, pero pedimos que se entienda la nuestra porque al tener tres positivos se pone en riesgo a toda la comunidad", manifestó el funcionario.



Gremio e Independiente buscan un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ambos equipos pelean por la clasificación y el premio económico que representa esta instancia del torneo. Según Conmebol, este año se entregarán USD 3 millones a los clubes en la fase de grupos.