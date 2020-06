El COE Nacional descarta que LigaPro se reanude en el mes de julio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rommel Salazar, secretario del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, sostuvo que reanudar la LigaPro en el mes de julio del 2020, tal y como lo aprobó el Consejo de Presidentes, aún no es factible.

El funcionario comentó en una entrevista con Radio Diblu, de Guayaquil, que la intención del COE Nacional no es “hacer polémica”, sobre autorizar o no la reanudación del campeonato nacional para el 17 de julio, sino “hacer un análisis para precautelar la salud, la seguridad y la integridad de la ciudadanía”.



Precisamente, Salazar explicó que son los análisis epidemiológicos los que harían “imposible” que la LigaPro se retome en el séptimo mes del año. Además, dijo que es necesario realizar todas las evaluaciones correspondientes previo a establecer una fecha.



“Tenemos que analizar la semaforización que se están dando en los territorios donde se vayan a realizar los partidos, en qué color de semáforo se encuentran”, además de “analizar el comportamiento humano y el comportamiento de la pandemia”, para garantizar el bienestar de todos los actores del campeonato.



De momento, dijo que existe la predisposición del COE Nacional para recibir el protocolo de LigaPro; aunque hasta la tarde de ayer, miércoles 24 de junio, solo recibieron una carta.



“Más allá de eso no hemos recibido ningún protocolo para que nuestras mesas técnicas evalúen, analicen y en el COE se pueda debatir esta situación”, expresó.



La revisión de los protocolos es exahustiva; puso por ejemplo que, para la aprobación del protocolo que envío la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), sobre el reinicio de entrenamientos y los torneos de Segunda Categoría y Superliga Femenina, tomó varios días de análisis.



“La mesa técnica analizó y evaluó los tiempos, se hicieron varias observaciones y fueron acogidas esas observaciones. Ellos establecieron las fechas”. Los clubes de Segunda Categoría podrán retornar a los entrenamientos a partir del 2 de julio. El campeonato iniciará el 8 de agosto.



Los equipos de la Superliga Femenina cuentan con la autorización para entrenar a partir del 15 de julio. El torneo tendrá inicio el 22 de agosto.



Salazar también aseguró que la presencia de público en los escenarios deportivos está descartada. “El COE ha decido que ningún campeonato se juegue con público”, cerró el funcionario.