El ‘CocoChallenge’ el reto de afeitarse la cabeza que inventó Antonio Valencia

En sus redes sociales, Antonio Valencia publicó una secuencia de videos en las que se ve cómo su esposa Zoila Meneses le afeita la cabeza. Las fotografías se hicieron rápidamente virales y generó una serie de comentarios de los hinchas de Liga de Quito.

Sin embargo, el 'Toño' no fue el único en hacer este tipo de cambios extremos. otros futbolistas como el esmeraldino Jefferson Orejuela publicó fotografías en su cuenta de Instagram en la que se ve cómo se afeita la cabeza.



Julio Angulo también aprovechó para subir su fotografía con su cabeza lisa. Pero además, han retado a otros futbolistas ecuatorianos a cometer semejante cambio extremo.



Julio Angulo retó a Cristian Martínez Borja, Jefferson Orejuela, Wilmer Godoy, Gabriel Cortez, Kener Arce y Miller Castillo. Algunos ya han cumplido con el reto.

Capturas de pantalla del futbolista Jefferson Orejuela, quien se afeitó la cabeza.

Incluso hinchas de distintos equipos le han enviado al mediocampista albo sus fotografías sin cabellera.



El DT Pablo Repetto ha bromeado con esta iniciativa, denominada ‘Coco Challenge’ . Lo hizo públicamente en una de las radios de la capital.



“Vi ahí también a Orejuela y publicó algo de Julio Angulo. Siempre hacíamos bromas con el tema de la pelada y ahí hay un par que no se deciden, como me pasó hace poco que me encontré con Librado Azcona. Yo le había dicho que en 2 o 3 años lo vería pelado como yo y estaba rapado”,



Además aseguró que a estos jugadores les queda bien look. Sobre la calvicie, bromeó asegurando que es cuestión de actitud y de decisión.

“Esta iniciativa me proyectó a lo que era yo más joven y veo lo que puede llegar a pasar. Lo peor que hay es un pelado con pelo o un flaco con panza. Si sos pelado, sos pelado y si sos gordo, sos gordo (risas). A mí me pasaba que era pelado y quería tener pelo, pero después vi una foto y me decidí a pelarme”, agregó Repetto.

Captura de pantalla de una publicación del futbolista Julio Angulo.