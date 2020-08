Los Clubes de la Serie A prestarán a sus jugadores juveniles a equipos de Segunda Categoría

LEA TAMBIÉN

Ariel Varady, preparador físico de las formativas de Liga de Quito, se respaldó en un estudio que hizo para la reanudación de los entrenamientos del equipo de Reserva. El argentino investigó durante tres meses el comportamiento de los jugadores en formación.

También hizo un análisis de cuánto repercutió la paralización de la competencia durante la cuarentena por el covid-19. Fueron tres meses sin entrenamientos en canchas de fútbol.



Con un informe de 73 páginas, el cuerpo técnico de la Reserva alba presentó los resultados a la dirigencia y sobre esa base se hicieron dos selectivos de jugadores. El primer grupo participará en el torneo de la Segunda Categoría y el otro continuará su proceso formativo y de maduración con entrenamientos presenciales.



Mauro Peralta, director de formativas de LDU de Quito, y su grupo de trabajo escogieron 25 jugadores de la Reserva y de la Sub 18 para que integren el equipo Atlético Kin, que jugará desde el 15 de agosto en la Segunda Categoría de Cotopaxi.



“En enero hicimos un convenio para que parte de nuestro equipo de Reserva juegue en el Atlético Kin. Con la suspensión de los torneos de la Ecuafútbol, todos los jugadores de nuestro club pasarán a esa institución”, reveló Peralta.



El objetivo de LDU es tener activos a sus futbolistas. Además, la empresa dueña del club (Kin Analytics) proveerá estadísticas de sus jugadores y de los partidos disputados por el equipo de Primera.



Los 25 futbolistas se entrenan en el complejo deportivo de Pomasqui, con Gabriel Di Nola y de Varady.

Barcelona, Emelec, Delfín, Católica, El Nacional y Guayaquil City también acordaron prestar sus jugadores de las canteras a equipos de la Segunda Categoría.



Entre los 16 clubes de la Serie A hay un promedio de 400 jugadores, de 17 a 21 años, que se quedaron inactivos porque este año se suspendieron los torneos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Debido a eso, los dirigentes empezaron a prestar a los jugadores a clubes de Segunda, pero sin opciones de compra.



Los ‘militares’ no quieren perder su veintena de talentos y los distribuyeron entre La Unión, Cumbayá FC y Scorpion FC, que participarán en el torneo de Pichincha.



El City también envió futbolistas al Patria y a Guayaquil Sport, que jugarán en el provincial de Guayas; y al Atlético Porteño, que estará en Serie B.



Independiente del Valle, Barcelona, Delfín y Emelec cuentan con filiales en esta categoría y allí mantendrán activos a sus talentos.



El argentino Leonardo Giogosa, director de formativas del Barcelona, aseguró que el club decidió aumentar con juveniles la plantilla de Toreros. El objetivo es que los de mayor proyección puedan continuar el proceso formativo.



“En el equipo de Primera no había espacio para que puedan subir los juveniles y tenemos la filial”, aseguró Giogosa.

Toreros jugará el torneo de Guayas con la finalidad de acceder a los ‘playoffs’ y pelear un cupo para la Serie B.



En Pichincha, la Católica, a través de sus redes sociales y canales, oficializó un convenio con Cuniburo. Francisco Correa, director de formativas del ‘Trencito’, fue quien estuvo a cargo de las negociaciones.



“El Cuniburo nos dijo que este año no tenían presupuesto para contratar jugadores para la Segunda y que no iban a competir. Nosotros llegamos a un acuerdo y prestaremos jugadores y un cuerpo técnico”, reveló Correa.



En total, serán 29 futbolistas, de la Reserva y de Sub 18. A la Católica le conviene mantener activos a sus futbolistas.



En Aucas, el objetivo era llegar a un acuerdo con el Rayo de Cayambe, que juega en la Segunda de Pichincha. Los orientales iban a prestar el 80% de jugadores al equipo, su cuerpo técnico y el estadio Gonzalo Pozo. Luis Soler, secretario técnico, aseguró que fue la dirigencia oriental la que dio marcha atrás con el convenio.



“Todo estaba arreglado. Aucas iba a jugar Segunda con el nombre de Rayo, pero por el tema de la pandemia decidimos no continuar. Creíamos que no era conveniente, porque esos jugadores iban a entrenarse con los de Primera”, explicó Soler.