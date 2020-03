Clubes revisarán los salarios de los futbolistas y los presupuestos

LEA TAMBIÉN

El Directorio de la LigaPro mantuvo una reu­nión virtual el martes pasado. Allí se recogieron las opiniones de los 16 presidentes de los clubes de la Serie A. El plan es comenzar a enfrentar el problema económico que tendrá el fútbol por la paralización ante el covid-19.

Se discutieron algunos escenarios. Una de las primeras alternativas planteadas es comenzar a revisar los salarios de los futbolistas, como medida urgente. Después se plantea el análisis de los presupuestos que tiene cada club, porque el impacto económico cambiará las proyecciones financieras.



“Hay preocupación porque no sabemos a qué atenernos. No sabemos cuál va a ser el impacto económico real, porque no conocemos hasta cuándo va a durar el problema del virus. Si tenemos que sentarnos a conversar con los jugadores, tendremos que hacerlo”, dijo Esteban Paz, de Liga de Quito.

En la reunión, la LigaPro garantizó que este 31 de marzo la cadena GolTV (dueña de los derechos de del torneo) entregará el dinero correspondiente a cada club. Eso permitirá garantizar el pago de sueldos a los futbolistas o que los clubes al menos cumplan con una parte de los salarios.



Los directivos esperan una resolución oficial de la FIFA sobre las revisiones de sueldos. Sin embargo, Iván Hurtado, presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), exige que la LigaPro garantice el pago.



“La AFE lo que pide es que no se deje en el desamparo a nuestros compañeros y que se respeten los contratos firmados”, sostiene Hurtado. La AFE habilitó tres números de celular para atender los reclamos y ofreció asesoría legal.

El escenario es complejo. La paralización del torneo frenó el movimiento económico de los equipos. Luis Alfonso Chango, presidente de Mushuc Runa, explica que en el presupuesto de su club, los derechos de televisión solo representan el 40% de los USD 3 millones. Más del 60% de ese valor se asigna a salarios de la plantilla, cuerpo técnico y el personal administrativo.

“El resto del presupuesto es por auspiciantes. Creo que va a ser necesario revisar los presupuestos y que los futbolistas entiendan que se deben revisar sus sueldos. Es un problema mundial”,sostiene Chango.



En los 10 clubes de la Serie B no hay mayores apuros, porque en su mayoría los presupuestos están sostenidos en los derechos de televisión.

En cambio, en algunos casos de la A representa solo el 50%. Paz detalla que en LDU, equipo con el mayor presupuesto, la situación es distinta.

Por ejemplo, la ‘U’ calculó tener un ingreso de USD 4 millones en el primer semestre de este año para pagar sueldos y las cuotas en los bancos. Se esperaban USD 3 millones por la participación en la Copa Libertadores y 1 millón por taquillas en los partidos de local.



Eso se trastocó y Paz explica que ahora se busca cobrar algunas deudas para cumplir las obligaciones con el plantel y los pagos mensuales.



Miguel Andrade, director de Control económico de la LigaPro, argumentó que los clubes sufren por el impacto de no poder disputar los partidos. “No pueden generar los ingresos de la programación que inicialmente tenían prevista. Esto ocasiona un desequilibrio en el flujo de tesorería proyectado”, respondió en un correo.



Otra de las preocupaciones es lo que pasará más adelante. Una de las recomendaciones de los organismos de salud es que no haya actos de concentración masiva.