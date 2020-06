Los Clubes redujeron los salarios de las plantillas hasta en 50%

LEA TAMBIÉN

Las reuniones virtuales entre los directivos de los clubes de la Serie A y los futbolistas han sido extensas y, en algunos casos, hasta acaloradas. Después de casi 80 días de confinamiento, todos los equipos profesionales sienten el golpe económico.

“No hemos tenido ingresos. Se pagó abril, pero mayo ya se cumplió con la reducción. En el caso de Barcelona, el 70% del presupuesto depende de los patrocinadores”, manifestó Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente del club amarillo.



Cuando comenzó la pandemia, en marzo, la situación de los clubes con mayor presupuesto como Barcelona, Emelec y Liga de Quito, parecía no correr riesgo. Sin embargo, con el transcurso de la pandemia la realidad cambió y se hizo necesario un ajuste, dada la ausencia de ingresos por taquillas y por la crisis de los mismos auspiciantes.



La LigaPro no aplicó un criterio unificado para la reducción de sueldos y permitió que cada club negocie sus acuerdos con las plantillas. La preocupación del impacto económico ha sido tratada por el Consejo de Presidentes y la solución más viable que han encontrado fue recortar los sueldos de jugadores.



Los porcentajes han variado entre el 10 y el 50 %. Emelec, uno de los planteles más sólidos, debió llegar a un acuerdo para la rebaja salarial.



El presidente del club, Nassib Neme, explicó a su plantilla que no han recibido un solo ingreso en los últimos dos meses. Aunque Neme prefiere no revelar el porcentaje de la reducción, el directivo confirmó que el acuerdo tendrá vigencia hasta agosto cuando se volverán a reunir con el plantel.



Los planes de contingencia que tiene el fútbol van desde reducir sueldos hasta renegociar deudas con los bancos. Eso, por ejemplo, está ejecutando Liga de Quito. La Comisión Económica de LDU planteó el refinanciamiento de las deudas en estos meses.

Isaac Álvarez, principal de la Comisión, calcula que la ‘U’ tiene cubierto su presupuesto en un 70%, pero el valor restante espera ser financiado con la participación en la Copa Libertadores. Esto aunque la Conmebol todavía no ha confirmado la fecha en que se reiniciará el torneo copero, se mantiene entre las competiciones que no han sido canceladas.



“Esta situación nos ha afectado terriblemente, no tener asistencia de hinchas ni transmisión de TV Armamos el mejor equipo de los últimos 10 años. Tenemos la cooperación de jugadores”, señaló.



El propio Esteban Paz admitió que uno de los egresos económicos más fuertes que tiene el club es el pago por los derechos de Rodrigo Aguirre. Por eso, otra de las alternativas necesarias será tratar de vender futbolistas. El delantero uruguayo Aguirre y el defensa central Franklin Guerra tienen posibilidades de salir al exterior y generar un ingreso importante para aliviar la economía del club albo.



¿Qué pasa con los derechos de TV? En el caso de los tres clubes, el valor que reciben de GolTV representa el 15% (LDU), el 20% Emelec y el 25% Barcelona. En otros equipos es el principal ingreso. En marzo, GolTV, dueña de los derechos de TV del torneo local, pagó la cuota completa y eso ayudó a los clubes. Pero después hubo retrasos en los pagos a los clubes.



Según Miller Salazar, la televisora pagará el 50% de los valores del mes de abril en estos días. “Con eso no nos alcanza ni para pagarle al cuerpo técnico. Estamos negociando con los jugadores la reducción salarial. Hay acuerdo con la mayoría”, contó el directivo ambateño en radio Caravana.



Reducir la plantilla de entre 28 y 30 jugadores se tornó necesario. Lucía Vallecilla, de El Nacional, explicó que aún hay casos de jugadores que no aceptan la merma de sus ingresos. Lo mismo pasa en el Deportivo Cuenca. Aún hay cuatro jugadores que no aceptan la reducción del 40% planteada por la directiva morlaca.