Los clubes nacionales hacen su estreno en la Copa Sudamericana

Aucas vuelve a la Copa Sudamericana a los cuatro años. Lo hace con un nuevo técnico y una renovada plantilla con experimentados como Damián Frascarelli (34 años) y Alejandro Frezzoti (35).

Ambos forman parte de los 10 fichajes avalados por el argentino Máximo Villafañe, quien dio el salto de director de las juveniles al de entrenador del equipo principal.



El DT y los directivos armaron la nómina desde finales de diciembre tras quedar eliminados en cuartos de final de la LigaPro, ante LDU.



Quedó un sinsabor por la eliminación. Pero Villafañe apela a la estima de sus dirigidos para mejorar la campaña y afrontar la Sudamericana.“Si a alguien le falta platita del sueldo, que apueste al Aucas (ante Vélez Sarsfield)”, dijo en son de broma.



Vélez es el primer rival oficial del año. El cotejo será mañana, a partir de las 19:30 en Liniers, por la primera ronda de la Sudamericana.



Con este juego, los equipos ecuatorianos abren su participación en el torneo. El Nacional visitará el miércoles a Fénix, mientras que Emelec será local ante Blooming el jueves. Universidad Católica irá a Buenos Aires para jugar el 12 de febrero ante Lanús.



Villafañe está satisfecho con su grupo, aunque se fueron 12 jugadores. Su plantel afrontó amistosos ante Mushuc Runa, Liga y Católica, donde el DT delineó una alineación titular. Sin embargo, la lesión de Johnny Quiñónez trastocó su esquema para el estreno internacional.

‘Papá’ quiere seguir el ejemplo de Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana con algunos jugadores de la cantera.



Para ello, se armó un presupuesto que se mantiene en reserva. Según el gerente Andrés Baéz, el Directorio resolvió no divulgar cifras tras la Asamblea de socios. Ramiro Montenegro, expresidente del plantel, cuestionó a la directiva, pues indicó que no se permitió el ingreso a socios antiguos como él a la Asamblea.



El ‘Trencito Azul’ intervendrá en su sexta Sudamericana. Miguel Almeida, presidente del club, no precisó el presupuesto, pero indicó que será similar al del año pasado (USD 4,5 millones).



Con esa inversión, la directiva intentó complacer al ratificado DT Santiago Escobar, sobre todo ante la salida de Luis Amarilla, goleador del año pasado con 19 tantos. “Le hemos dado más opciones al técnico porque el plantel del año pasado resultó ‘corto”, expresó Almeida.



Entre las 10 incorporaciones, llegaron los delanteros Nazareno Daniel (argentino de 21 años), Bryan de Jesús y Juan Manuel Tévez. “Esperemos que estas alternativas sirvan al esquema del técnico”.



Para Almeida, la estructura del plantel se ha mantenido. Nueve de los titulares siguen.



El ‘Sachi’ Escobar ponderó al rival en la Copa y expresó que su grupo va optimista a la capital argentina.



Sin embargo, mostró su molestia porque tres días después del compromiso ante Lanús, la ‘Cato’ deberá jugar ante Macará, en Ambato.



Para El Nacional será su quinta intervención en el certamen. Su última vez ocurrió en el 2018. Lucía Vallecilla, presidenta de los rojos, anunció que afrontará la Copa y el torneo local con un presupuesto de USD 6,5 millones.



El cuadro militar se presentará en Uruguay con su nuevo estratega, el colombiano Eduardo Lara.



El entrenador pidió fichajes de experiencia para fortalecer el grupo de jóvenes que se mostró en la temporada pasada. Llegaron nueve contrataciones, entre ellos el arquero Máximo Banguera. Sin embargo, Johan Padilla será el capitán y el titular en el arco.

En Emelec, el técnico español Ismael Rescalvo aseguró que el reto es trascender a escala internacional. Para esta temporada, el club trajo a nueve futbolistas. Repatrió desde Europa a José Francisco Cevallos Jr.