Los clubes de fútbol apuestan por procesos largos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hay clubes que apuestan por procesos a largo plazo entre los 16 participantes. La Universidad Católica con el colombiano Santiago Escobar, Independiente con el español Miguel Ángel Ramírez y Guayaquil City con Pool Gavilánez promueven proyectos.

‘Sachi’ Escobar fue uno de los entrenadores que en diciembre del año pasado quería empacar sus maletas y tomar otro rumbo, pero cambió de opinión. A pesar de no lograr la clasificación a la Copa Libertadores se sentó a conversar con los directivos de la ‘Chatoleí’ sobre su futuro.



“Soy un técnico con proyectos de largo aliento. Esto me ofreció la Católica y coincidimos en muchas cosas para seguir trabajando aquí”, justificó el DT sobre su continuidad.



Escobar sonó incluso para dirigir la Tricolor. El colombiano, de 55 años, va por su cuarta temporada en la Católica. Llegó en el 2017 y ha estado entre los clubes protagonistas, pero no ha logrado títulos. En momentos de definición no ha conseguido cerrar sus buenas campañas en el torneo.



El DT colombiano fue una opción para dirigir a la Selección de Venezuela, pero prefirió respetar el contrato con la Católica. El vínculo con la ‘Chatoleí’ es por dos años más, con posibilidad de renovación.

Algo similar ocurrió con el español Miguel Ángel Ramírez, en Independiente del Valle. Después de haber conseguido el título de la Copa Suda­mericana (2019) y bordar la primera estrella internacional para los rayados, se multiplicaron las ofertas por el estratega.



El técnico español, de 35 años, también sonó para llegar al banquillo de la Selección. Incluso tuvo ofertas para dirigir a equipos grandes de Brasil.

“Tengo contrato con el club (IDV) hasta el 2021 y respetaremos ese acuerdo. Me debo al equipo y aquí seguiré”, dijo el técnico, que llegó a Chillo Jijón en el 2018 como director de las divisiones formativas.



Ramírez volverá con la misión de revalidar el título y enfrentar los juegos de la Recopa Sudamericana ante el brasileño Flamengo, la fase de Grupos de la Libertadores y buscar el camino al título local.



Santiago Morales, gerente de los rayados, elogió la seriedad del entrenador para respetar el proceso y seguir con el plan de promover futbolistas de las canteras y exportar talentos. En un semestre, Ramírez acumuló 20 juegos en la Primera.



Por la misma línea de trabajo irá el español Ismael Rescalvo con Emelec. Los eléctricos tienen sed de revancha, por haber sido eliminados en los ‘play­offs’ en las semifinales.



Rescalvo y la directiva azul promueven una reestructuración en las formativas. El español será el responsable de guiar a futbolistas con proyección y llevarlos a la Primera.



Atrás hay otro grupo de técnicos con objetivos distintos. Gavilánez, en el Guayaquil City, y Tabaré Silva, en el Cuenca, se plantearon el propósito de pelear por uno de los 8 cupos a los torneos internacionales.



Gavilánez, de 38 años, empezó su carrera como DT en el 2017. “Hemos vendido futbolistas y no hemos descendido. Es un proyecto que tiene mucho por recorrer”, dijo el DT.

Tres técnicos, en cambio, empezarán el año con la misión de evitar el descenso y entrar en media tabla. “Es mi segundo año y quiero llevar al equipo a una copa”, dijo Ricardo Dillón, argentino que estuvo en el Olmedo, pero que ahora manejará al Mushuc Runa.

El mismo objetivo tendrán el colombiano José ‘Cheche’ Hernández con el Técnico y Humberto Pizarro con el ascendido Orense. Este último ya dirigió en la Primera.