Clubes esperan permiso del COE Nacional para jugar fútbol

Fabián Bustos, entrenador de Barcelona, empezó la semana de entrenamientos con una práctica de fútbol. El técnico argentino aún espera la confirmación de los directivos sobre el amistoso.

En su plan semanal de trabajo se programó un amistoso ante el Guayaquil City, mañana en el Monumental. Sin embargo, hasta las 16:00 de ayer no había confirmación por parte de la Liga Profesional. En cambio, Pool Gavilánez, DT del City, confirmó que sí habrá el amistoso, pero que aún faltaba confirmar el horario.



La LigaPro espera el pronunciamiento del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) para oficializar la fecha del reinicio del torneo. El COE debe aprobar el protocolo y la realización del partido simulacro entre dos clubes.



Según Santiago Morales, de Independiente del Valle, el COE tiene que confirmar también el 28 o 29 de julio como posibles fechas para el reinicio del campeonato nacional.



La LigaPro entregó los protocolos con las modificaciones respectivas, luego de la primera reunión con las mesas técnicas. Ayer en una reunión, el COE revisó cada uno de los cambios sugeridos.



La semana pasada se anunció que en Quito no se realizarán amistosos de simulacro entre dos clubes. A pesar de ello, equipos como Liga de Quito ya empezaron la etapa de entrenamientos futbolísticos. Joaquín Casales, uno de los preparadores físicos de la ‘U’, informó que el plantel ya hizo un entrenamiento con dos tiempos de 35 minutos.



“Hemos jugado amistosos entre nosotros, que han sido muy competitivos por la gran plantilla que tenemos. Se está subiendo las cargas para ponernos en ritmo de los minutos. Físicamente estamos muy bien”, manifestó Casales.



Los futbolistas de LDU volvieron a pisar la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado después del último partido de marzo, cuando vencieron a Barcelona por el torneo.



Esteban Paz, directivo albo, explicó que el departamento médico tiene claro el procedimiento a seguir antes, durante y después del partido. Insistió que se planteó a la LigaPro una reunión con el alcalde Jorge Yunda.



Esto porque el burgomaestre anticipó que en Quito no se puede tener actividad deportiva debido a la cantidad de contagios de coronavirus que hay en la capital en los últimos días. La LigaPro ya buscó un acercamiento con Yunda para explicar el protocolo sanitario .



Morales, de IDV, incluso argumentó que en el caso de que siga siendo complicada la situación en Quito, se podría ajustar el calendario para que se jueguen partidos entre clubes de una misma ciudad para evitar los desplazamientos.



Esto seguirá en análisis en las reuniones con el COE hasta que se confirme de manera definitiva el reinicio del torneo ecuatoriano.