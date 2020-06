Los clubes ecuatorianos no estarían dispuestos a jugar la Copa Ecuador 

LEA TAMBIÉN

La realización de la Copa Ecuador 2020 está en duda. La mayoría de clubes que conforman la LigaPro no estarían de acuerdo en participar de la segunda edición del torneo que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La Copa Ecuador es un torneo que nació en el año 2019. Liga de Quito es el vigente campeón. En la final superó a Delfín luego de ganar 2-0 en Quito, y perder 3-1 en Manta. El gol visitante favoreció a los albos.



La actual edición tenía previsto arrancar el 14 de abril con la participación de los 16 clubes de Serie A, 10 clubes de la Serie B, 19 campeones provinciales de Segunda Categoría y tres equipos del fútbol amateur. Fue suspendida debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.



Francisco Egas, presidente de la FEF, reveló en Área Deportiva que los clubes quieren darle prioridad al campeonato nacional, y que intentará dialogar con sus representantes “para ver si hay un espacio” en el calendario.



Los compromisos adquiridos con la empresa dueña de los derechos de televisión del torneo, que tiene un contrato por 10 años, tienen en “problemas” a la Ecuafútbol, que busca alternativas para que se pueda jugar la Copa.



Sin embargo, Luis Idrovo, director de escenarios y seguridad de LigaPro, reveló en una entrevista con La Radio Redonda, que una mayoría de clubes no estarían dispuestos a participar.



“Una gran cantidad de presidentes se opone rotundamente a que se juegue la Copa Ecuador por dos motivos: el primero es el económico, pues la situación es difícil para todas las industrias, y el fútbol no es la excepción”.



El otro motivo tiene que ver con el aspecto sanitario. “Qué sucede si es que nosotros, como LigaPro, tomamos todos los recaudos del caso y un equipo ya en fases importantísimas de Copa Ecuador no quiere poner a su equipo secundario sino al principal, y no se toman todas las precauciones que estamos tomando (contra el covid-19)”.



“Ojo, puede que ellos (FEF), estén tomando más precauciones que nosotros, esto no es una competencia”, amplió Idrovo, añadiendo que la decisión sería adoptada por los representantes de los clubes, no por el ente que organiza el campeonato nacional.



Para él, la postura de los dirigentes pasa por “precautelar el mayor activo que tienen los clubes, sus jugadores. Precautelar la vida del ser humano, del futbolista”, argumentó al finalizar su intervención..