Los clubes en Ecuador completarán los partidos pendientes de la quinta fecha de la Serie A

El Consejo de Presidentes de la LigaPro resolvió contar con un plan B para la reanudación del campeonato ecuatoriano de fútbol y que se completen los partidos pendientes de la quinta fecha de la Serie A y de la tercera fecha de la B.

La resolución se tomó esta noche del 20 de mayo del 2020, en una reunión virtual a través de la plataforma Zoom.



Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, sometió a votación las resoluciones. Sin embargo, los directivos de Liga de Quito, Independiente del Valle y Universidad Católica mostraron su inconformidad ante Loor.

Adujeron que existía confusión sobre el plan B para la reanudación del Campeonato. Según indicó Loor, el Plan B consiste en un torneo regional entre los clubes del Campeonato ante la imposibilidad de que se pueden completar todos los partidos que estaban previstos para el 2020.

“Tengamos un plan B para todos estar tranquilos en caso de que el 15 de junio no se logre un acuerdo con el plan A. Si no jugamos, no cobramos los derechos de televisión", advirtió Loor antes de la votación de los clubes.



Loor contabilizó 17 clubes a favor de la opción de contar con un plan B y siete que lo hicieron en contra.



Diego Castro, gerente comercial de Liga de Quito, indicó que se trataba de una falta de respeto someter a una votación por un plan B si no se tenía la claridad en qué consistía.



El Consejo de Presidentes mantuvo una reunión de nueve horas y media este 20 de mayo del 2020.



Se volverá a reunir el sábado 23 de mayo, donde se decidirán sobre la modalidad de los ascensos y los descensos en la Serie A y Serie B del 2020.