Los clubes de Argentina son una alternativa para que Antonio Valencia siga su carrera en Sudamérica 

La directiva de Boca Juniors de Argentina está armando el plantel y hay nombres en la mesa. Una de las alternativas que tienen es la del lateral ecuatoriano Antonio Valencia. Los medios argentinos anuncian que un representante del jugador acercó la oferta del amazónico.

Valencia, quien lleva una semana sin entrenar en Liga de Quito, actualmente está en las playas de Esmeraldas. Allí se entrena junto a su hija y espera por las ofertas para continuar su carrera. Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo son clubes que se manejan como alternativa para que el jugador ecuatoriano siga en Sudamérica



Cadenas como TNT informaron que Boca y River no han dado una versión oficial, pero según el periodista Hernán Castillo no aceptaron la propuesta por Valencia. Aunque hay otro club como San Lorenzo que también sondea por el excapitán del Manchester United.



Además de Argentina, otras alternativas que tendrá Valencia será clubes de Italia y también equipos de Estados Unidos (la MLS). También Brasil es otro mercado que no se descarta para el futuro del jugador que cumplirá 35 años el próximo mes de agosto.



'Toño' llegó como jugador libre a Liga de Quito después de finalizar su contrato con el Manchester United. Firmó un contrato con LDU con la cláusula especial para salir en cualquier momento.