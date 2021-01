Los clubes analizan hacer partidos de presentación en el contexto de la pandemia del covid-19

Los dirigentes de los clubes nacionales aún analizan la posibilidad de hacer partidos amistosos para presentar sus indumentarias y plantillas. El covid-19 pudiera hacer que varios equipos cancelen estas fiestas.

Carlos Alfaro Moreno, presidente del Barcelona, reveló que la Noche Amarilla sí se jugará. La fecha tentativa es el primer fin de semana de febrero, justo antes de que arranque la temporada. Según el directivo, se está trabajando junto al COE cantonal la posibilidad de que entren aficionados.

Sin embargo no todos los clubes han tomado esa decisión. En Liga de Quito trabajan junto a uno de sus auspiciantes la posibilidad de armar un evento virtual para presentar al equipo y las nuevas camisetas. Es decir, la tradicional Noche Blanca no se realizará.

Ese evento es con el que los albos abren la temporada ante su público. Pero la pandemia obligó a los directivos a cambiar de planes. Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol, aseguró que las indumentarias ya fueron aprobadas desde el 2020.



En el Delfín se priorizó en estructurar el equipo que comandará el ecuatoriano Paúl Vélez y en la planificación de la pretemporada. Los cetáceos no descartan organizar una tarde cetácea.



"Por esto del covid nos hemos privado de hacer eventos como la tarde cetácea. hemos planificado la pretemporada para que inicie el 11 de enero del 2021. Ya veremos más delante si se hace o no un partido u otro evento", asegura la dirigencia manabita.



En Emelec no se han pronunciado hasta el momento sobre la Explosión Azul. la dirigencia está enfocada en los refuerzos. De igual manera no se ha descartado la organización de una presentación formal.