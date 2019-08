El Club de los 300 ya tiene sus primeros 37 aportantes de USD 1000 para el Deportivo Cuenca

LEA TAMBIÉN

El Club de los 300, grupo que nació de la necesidad inmediata de apoyo económico para solventar parte de las deudas urgentes del Deportivo Cuenca, ya tiene sus primeros 37 aportantes de USD 1000 cada uno. Así lo informó Galo Cárdenas, expresidente del equipo, en rueda de prensa ofrecida este jueves 1 de agosto del 2019.

Cárdenas nombró entre los aportantes a Manuel Vega, quien bajo su presidente el club fue campeón nacional de la Serie A en el 2004. Otro expresidente en la lista es Mario Esteban Espinoza. Se suman exdirectivos como Rusbel Coronel, Hernán Neira, Juan Pablo Eljuri, entre otros.



Según Cárdenas, el Club de los 300 consiste en que cada uno de los aportantes lo haga con USD 1000 y de esa manera reunir USD 300 000 hasta finales de agosto próximo. El dinero no se entregará al Directorio actual sino se que formará una Comisión que será la encargada de cancelar las deudas más urgentes del equipo.



La conferencia de prensa se desarrolló en la Cámara de Comercio de Cuenca, en donde su presidente, Fabián Andrade, convocó a sus agremiados a colaborar con el único representante de la ciudad en el fútbol profesional. Él ya es parte del Club de los 300, al igual que la Cooperativa CREA, que abrirá una cuenta y será la primera aportante.



La iniciativa nació luego de que Deportivo Cuenca no pudo jugar los partidos de la LigaPro, la Superliga Femenina y de las categorías menores por una suspensión de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol debido a la no cancelación de una cuota de USD 30 000 al arquero Brian Heras, que es parte del plantel. El Club de los 300 fue tendencia la noche de este miércoles 31 de julio.