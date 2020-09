Los Clippers quedaron eliminados en la semifinal de la conferencia Oeste de la NBA. En la Este, Miami derrotó a Boston

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La esperada "Batalla de Los Ángeles" en la NBA tendrá que esperar. Los Clippers, el "vecino pobre" de los glamorosos Lakers, no pudieron romper su maleficio con las superestrellas Kawhi Leonard y Paul George y cayeron a las puertas de las finales de conferencia Oeste, que nunca han alcanzado.

En una eliminación devastadora la noche del 15 de septiembre de 2020, los Clippers desperdiciaron una ventaja de 3-1 y perdieron por 89-104 ante los sorprendentes Denver Nuggets de Jamal Murray y Nikola Jokic en las semifinales de la conferencia Oeste, una barrera que no han podido superar en sus 49 años de historia.



Esta temporada se daba por hecho que la franquicia angelina iba, como mínimo, a llegar a la final del Oeste, y muchos les daban como favorito en el enfrentamiento frente a los Lakers de LeBron James y Anthony Davis. "No cumplimos con las expectativas, claramente", reconoció el técnico Doc Rivers, quien no sabe lo que es ganar un anillo desde su triunfo en 2008 con los Boston Celtics.



Por otro lado, los Miami Heat salieron victoriosos del primer partido de la final de la Conferencia Este al derrotar a los Boston Celtics por 117 a 114 en la prórroga. Con solo 12 segundos para el final del tiempo extra, y ventaja de 116-114 para los Heat, la joven estrella de los Celtics Jayson Tatum entró a la pintura y estaba a punto de machacar el aro cuando recibió un colosal tapón de Adebayo con su mano izquierda para asegurar el triunfo para Miami.



Tatum fue el mejor jugador del partido con 30 puntos, 14 rebotes, 3 robos y 2 tapones, mientras que por los Heat Goran Dragic anotó 29 puntos y Jimmy Butler otros 20. "Me gustan los dos tiros que tuve", dijo Tatum sobre sus dos oportunidades para ganar el partido, una en el tiempo reglamentario y otra en la prórrga.



"No creo que una victoria marque el tono de una eliminatoria larga (...) Hay que ser humilde", dijo el jugador, pensando en el choque del jueves 17 de septiembre.