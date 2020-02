El claxon del Dep. Cuenca sonará ante U. Católica pese a la multa que recibió

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca pagó USD 400 de multa a la Liga Profesional por el uso del claxon durante el partido de local con Liga de Quito, en la apertura del torneo. Pese a esa sanción, el tradicional pito sonará con motivo del partido con Universidad Católica que se jugará el lunes 2 de marzo del 2020, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Así lo confirmó a este Diario el presidente del club, Claudio Peñaherrera. Vale recordar que, el pasado jueves 20 de febrero, el Comité Disciplinario sancionó al equipo cuencano por “utilizar instrumento que causa sonido estridente”. Se refería a la corneta.



Peñaherrera contó que se envió un oficio a la LigaPro dando las debidas explicaciones. Hasta la tarde de este viernes 28 de febrero del 2020 no se tenía ninguna respuesta. El club insistirá con sus argumentos de que el pito no es un instrumento perturbador, que no hace daño al público.



El dueño de la claxon es Huberto Pesántez, expresidente del ‘Expreso Austral’. Peñaherrera aseguró que, "seguiremos invitando al señor Pesántez para que haga sonar la corneta que es un ícono del club”. Además, dijo, el pito se escucha máximo tres veces por cada tiempo.



El dirigente está consciente de que es una normativa de la FIFA y de la Conmebol, pero que la corneta data de hace 40 años. Sin embargo, algo parecido ya se registró en septiembre del 2018. En ese entonces la Comisión de Seguridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol prohibió el ingreso del claxon al estadio.



Ante los reclamos del club, de los hinchas y de la Asociación de Fútbol del Azuay, se autorizó su utilización únicamente antes y en el entretiempo del partido. Entre los argumentos se dijo que el pito es tan popular que miles de hinchas tienen como tono de llamadas en sus dispositivos móviles.



En la primera fecha de la LigaPro, Deportivo Cuenca no fue sancionado solamente por el claxon, también fue multado con USD 500 por no proveer de un dispensario médico y otros USD 500 por no contar con un botiquín. El presidente del club aseguró que se han tomado los correctivos e incluso hubo un llamado de atención a los responsables del descuido.