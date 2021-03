Claudio Bieler no piensa en un partido de despedida con Liga de Quito

Claudio Bieler, delantero argentino que conquistó la Copa Libertadores 2008 con Liga de Quito, se mantiene activo en el Atlético Rafaela en la Primera B de Argentina. Su objetivo es alcanzar el ascenso con ese club y, por ello, descarta aún su retiro del fútbol profesional.

"Todavía estoy en actividad, no pienso en el retiro y no pienso en un partido de despedida", enfatizó 'El Taca', de 37 años, en una entrevista con Área Deportiva. Respondió así luego de que le consultaron sobre la propuesta que le hizo Esteban Paz para que se retire de la actividad deportiva, en el equipo albo.



Además, mostró su desazón sobre el porqué Liga no lo llamó para que cumpla sus últimos años de carrera profesional. "Sigo sin saber los motivos por los cuales algunos jugadores que dimos mucho a LDU, no volvimos. Si miran en otros clubes, algunos jugadores regresaron a retirarse"



"Liga es el único equipo que ha ganado la Libertadores en Ecuador y se debería recordar a los jugadores que dimos mucho”, agregó el futbolista, quien tiene la nacionalidad ecuatoriana.



Eso sí, agradeció a los aficionados quien lo recuerdan y le escriben en su cuenta de Twitter. "Lo más importante es tener el recuerdo de los hinchas. Los dirigentes pasan y los jugadores pasan. Lo más lindo es tener el recuerdo de la gente. Agradecerles siempre por los mensajes a los hinchas por el recuerdo que me tienen".