Dos clásicos marcarán la segunda fecha de la Superliga Femenina

La segunda jornada de la Superliga Femenina estará marcada por clásicos. Técnico Universitario y Macará abrirán la jornada y se cerrará con el duelo entre Barcelona y Emelec. La Federación Ecuatoriana de Fútbol oficializó los horarios de la jornada.

Los equipos ambateños perdieron en su partido de presentación, ante Liga de Quito e Independiente del Valle, respectivamente. El choque de será el viernes 18 de septiembre, a las 13:00.



El Clásico del Astillero cerrará la jornada, el 20 de septiembre a las 15:30. Ambos clubes ganaron en su partido de presentación y buscarán el liderato de la Zona 4. En esta jornada, tres partidos se transmitirán en vivo, por DirecTV y CNT, según informó la FEF. Asó quedó definida la jornada:



Viernes 18 de septiembre:

T. Universitario vs. Macará (13:00) – Zona 3 – Estadio Neptali Barona



Sábado 19 de septiembre

L. Juvenil vs. Olmedo (10:00) – Zona 1 – Estadio Tito Navarrete

ESPE vs. Ñañas (10:00) – Zona 2 – Complejo ESPE (Se transmite)

Ind. Del Valle vs. LDU (12:00) – Zona 3 – Complejo Independiente (Se transmite)

7 de Febrero vs. Guayaquil City (13:00) – Zona 4 – Liga Deportiva Baba



Domingo 20 de septiembre

Dep. Cuenca vs. Carneras (12:00) – Zona 1 – Alejandro Serrano

San Miguel vs. El Nacional (12:00) – Zona 2 – Olímpico de Ibarra

Barcelona vs. Emelec (15:30) – Zona 4 – Complejo Barcelona (Se transmite)