Guayaquil City denunció supuestos intentos de amaño para el juego ante Barcelona y llegar a la final de la LigaPro

La dirigencia del Guayaquil City envió un comunicado a Carlos Manzur, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con una denuncia de un supuesto intento de amaño del partido ante Barcelona, pactado este miércoles 9 de diciembre del 2020.

El documento muestra dos capturas de pantalla donde una persona no identificada trata de contactarse con los dos máximos dirigentes del club. Ahí les hace una oferta para ponerlos en la final de la LigaPro, y por ende en la Copa Libertadores del 2021.

"El fútbol ecuatoriano ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años, esto debido a la gran labor realizada por todas las partes directamente involucradas con el fútbol, Federación Ecuatoriana de Fútbol, LigaPro, Comisión Nacional de Arbitraje, Asociaciones y demás; sin embargo, existen terceras personas que insisten en manchar la pelota con prácticas ilegales, antiéticas e inmorales, respecto a este comentario me permito realizar la siguiente denuncia por mensajes escritos recibidos el día de hoy a mi teléfono y subsecuentemente a nuestro Gerente General los mismos que muestro mediante print de pantalla", publicó el club en el documento que envió a Manzur.



El primer mensaje es claro. Es dirigido para Iván Mendoza, presidente del club. Quien le escribe no se presenta y le ofrece la posibilidad al equipo de meterlo en la final del torneo. Asegura, que supuestamente tiene ayuda de los de arriba, es decir de la Comisión de Árbitros, para dicha irregularidad.



"Sr Mendoza, no me conoce pero digame con quien hablar para meter al city a la final, stoy directo con los duros de mañana. Desde arriba directo y barato para lo que ganaran 50M, llameme por what no normal, callado que le hacemos bien. pila que no se la hagan los amarillos" (sic), dice textualmente el primer mensaje que recibió Mendoza.



Al no tener respuesta, el mismo sujeto, con el mismo número de contacto, le escribe a Gabriel Medranda, gerente del club. Ahí es más claro. Le asegura que puede hacerle ganar los 3 puntos ante los toreros.



"Señor Medranda pila que no me contesta el Sr Mendoza eso le interesa, no me conoce pro tengo todo par que G citi saq los 3p. Stoy directo con los d arriba. OP y MV son mios, 50 M y ustedes se meten a la final, si no lo hace se la hacen al citi los amarillos, asi q pila, si quiere todo el combo tambien puedo" (sic), dice textualmente el segundo mensaje.



El Guayaquil City es protagonista en esta segunda etapa y firme candidato a ganarla. No ha perdido en los últimos cinco cotejos y está igualado en puntos (22) con Barcelona, su próximo rival, y Emelec.