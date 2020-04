Los cinco tropiezos de Francisco Egas en sus 449 días como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas fue electo como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el 31 de enero del 2019, en una resolución que dejó atrás la era de Luis Chiriboga. El empresario anunció un cambio radical y un nuevo proceso en la selección ecuatoriana. El Directivo realizó una reestructuración de la economía de la FEF y logró abaratar costos suprimiendo gastos onerosos. En ese camino, sus decisiones, sin embargo, también generaron críticas que llegaron desde los mismos miembros del Directorio.

La tarde del 24 de abril del 2020, los miembros del Directorio se revelaron y resolvieron destituirlo y nombrar a Jaime Estrada como nuevo presidente. Estos fueron los contratiempos de Egas en su administración.