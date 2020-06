Cinco ecuatorianos vuelven a las estadios con la reanudación del fútbol en España

LEA TAMBIÉN

El fútbol es un deporte explosivo, con carreras de corta duración pero de alta intensidad, duelos mano a mano y cambios de frente. En la actual Liga española, el esmeraldeño Pervis Estupiñán, de 22 años, se volvió el jugador con más esprints del certamen europeo, que hoy reinicia las actividades.

El lateral izquierdo del Osasuna es uno de los cinco ecuatorianos que vuelven a las canchas en estas horas, tras una larga paralización por el covid-19. Hoy, a las 15:00, el torneo ibérico se reactiva con el duelo entre Sevilla y Betis.



En marzo, cuando los partidos quedaron aplazados, el futbolista formado en LDU dominaba los indicadores de carreras cortas y explosivas de la Liga: había realizado 1 725 esprints en los 26 partidos que disputó con el cuadro de Pamplona. Los ‘piques’ los hizo a una velocidad de 21 kilómetros por hora, según divulgó la Liga española.



El alentador indicador, sumado a su presencia como titular indiscutible en la banda zurda del Osasuna, su juventud y los cinco años que lleva en el fútbol europeo han hecho que Estupiñán entre en el radar de equipos más poderosos.



Barcelona, Atlético de Madrid y el Manchester United empezaron a sondear por el defensa tricolor, cuyos derechos deportivos pertenecen al Watford inglés. “Quiero quedarme mucho tiempo en el ­fútbol europeo y emular la carrera de Antonio Valencia”, dijo con ilusión el futbolista.



Estupiñán encabeza el grupo de ecuatorianos que pujan por espacios en el prestigioso certamen. Con menos reflectores que el esmeraldeño, el volante ofensivo Enrique ‘Kike’ Saverio, de 20 años, empieza a ilusionarse con alcanzar un espacio en el Barcelona.



Milita en el filial del cuadro ‘culé’ desde el 2015 y esta temporada su contrato concluía. Sin embargo, el entrenador del cuadro catalán, Enrique Settién, decidió promoverlo al cuadro principal, la semana pasada. El sábado, cuando se entrenaba en el equipo, con Luis Suárez y Lionel Messi presentes, Saverio marcó una anotación e hizo dupla en ataque con el uruguayo.



Barcelona se enfrentará el sábado al Mallorca, en el retorno de los juegos, y Saverio se ha mantenido en las prácticas de la plantilla. El año pasado, el futbolista estuvo preseleccionado en la Selección Sub 20, antes del Mundial de Polonia, pero no quedó en la lista final del DT Jorge Célico.



La reanudación del torneo es una oportunidad para que Stiven Plaza pueda mostrar su valía en el Valladolid. Hace dos años el presidente del equipo, el célebre Ronaldo Nazario, fue a buscarlo a Sangolquí para llevárselo al cuadro violeta; pero las lesiones lo han atormentado. Ahora, milita en el filial, denominado Valladolid Promesas.



Por las continuas lesiones, el club decidió liberar al jugador para que volviese al país a recuperarse y en ese contexto llegó la pandemia del covid-19. Recién pudo volver a España en mayo, en un vuelo humanitario y, tras pasar dos semanas aislado, volvió a entrenarse. “Plaza sabe que tiene que dar más, que debe mostrar un plus. Aún confiamos en sus condiciones”, dijo el director técnico Javier Baraja.



Otro ecuatoriano que milita en un cuadro filial es el volante Josimar Quintero, que está en el Espa­nyol B. El jugador se formó en el Barcelona español, pasó por las inferiores del Chelsea inglés, el Betis B y el Rostov ruso.



Busca aún consolidarse, al igual que Gustavo Quezada, cuyos derechos pertenecen al Lugo pero que milita en el Recreativo de Huelva, en donde sobresale como volante de corte.