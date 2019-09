El Jumbo-Visma hace pleno con la victoria de Sepp Kuss y la prueba superada de Primoz Roglic

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El equipo Jumbo-Visma brilla en esta Vuelta a España y no sólo por el amarillo de sus maillots: a una semana de la llegada a Madrid, el esloveno Primoz Roglic reforzó sus opciones de victoria final al aguantar los ataques de Alejandro Valverde en una 15ª etapa ganada por su joven gregario estadounidense Sepp Kuss.

Tras obtener la luz verde del equipo holandés, Kuss se impuso en solitario en el alto del Santuario del Acebo (norte), este domingo 8 de septiembre del 2019 al término de la 15ª etapa de la ronda española, que sigue liderada por Roglic.



Con Kuss a más de 41 minutos del maillot rojo al inicio de la etapa, el foco de mayor interés recayó en los ataques infructuosos de Valverde (Movistar) a Roglic en un mano a mano entre los dos primeros de la general, una batalla saldada sin diferencias entre ambos en meta, con el español a 2 minutos y 25 segundos del esloveno.

Primoz Roglic más cerca

El ciclista esloveno Primoz Roglic (centro) del equipo Jumbo, durante la 15a etapa de la Vuelta ciclística a España, una carrera de 154,4 km desde Tineo hasta Santuario del Acebo en Cangas del Narcea el domingo 8 de septiembre del 2019. AFP



Kuss, de 24 años, se llevó la gloria al lograr la victoria de mayor prestigio de su todavía incipiente carrera. Con una amplia sonrisa en el rostro, el pedalista del Jumbo-Visma dejó una de las imágenes de esta Vuelta al chocar las manos con los aficionados desde su bicicleta antes de rebasar la línea de meta.



Al término de una etapa de alta montaña, con cuatro ascensos de primera categoría, Kuss superó por más de medio minuto al portugués Ruben Guerreiro (Katusha) y al británico Tao Geoghegan Hart (Ineos), tercero.



“Es algo realmente enorme, lo pienso... no me doy cuenta aún”, afirmó emocionado el corredor de Durango (Colorado), que hasta ahora sólo había levantado los brazos en la modesta Vuelta a Utah. “Creía que el grupo de los favoritos llegaría hasta nosotros y que yo ayudaría a Primoz. Pero la diferencia aumentó y fue suficiente para disputar la victoria de etapa”, añadió.



El éxito del Jumbo fue pleno ya que Roglic mantiene la ventaja respecto a su principal amenaza, Valverde, mientras que vio ampliada su renta con el resto de favoritos.



“Todavía quedan algunos días muy duros por delante y todo el equipo tenemos que permanecer centrados”, afirmó el máximo favorito al maillot rojo final.