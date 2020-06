John Jairo Cifuente aseguró que Barcelona no le debe un solo centavo

LEA TAMBIÉN

El nombre de John Jairo Cifuente apareció relacionado en la última auditoría que realizó la empresa PKF para Barcelona, como uno de los acreedores. El delantero firmó por el cuadro canario a finales del 2019 "a costo cero", indicó José Francisco Cevallos, ahora expresidente del club.

En una entrevista concedida a radio Área Deportiva, de Quito, el ariete que milita hoy en el Delfín aseveró que llegó a un "finiquito de mutuo acuerdo" con el ex directivo canario, luego de que la administración entrante liderada por Carlos Alfaro Moreno, asegurara que no lo tenía en sus planes para la temporada 2020.



"Hay un error (en la auditoría), Barcelona no me debe nada a mí. No sé por qué dicen que estoy cobrando", expresó. "Son cosas que dicen y que están mal. No le estoy cobrando nada al club, no deben ni un centavo", reiteró el atacante con evidente malestar.



El exvicepresidente financiero amarillo, Juan Alfredo Cuentas, también desmintió dicha deuda: "Es una lástima que sea tan fácil difamar sin preguntar o investigar. Llegamos a un finiquito del jugador Cifuente, a quien no se pagó ningún valor por sus derechos deportivos".



Sin embargo, en la auditoría se precisa que es una deuda con "intermediarios", en alusión al empresario Wladimir Ortiz, a quien Barcelona debería pagar USD 40 000 por este fichaje.



'El Degollador', como es apodado, llegó al 'Ídolo' porteño a finales del 2019, luego de que tuviera un paso fugaz y sin mayor fortuna en el fútbol árabe. Por eso se vinculó como jugador libre.