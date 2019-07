176 ciclistas tomarán la salida en el Tour de Francia 

LEA TAMBIÉN

El equipo Education First, con el colombiano Rigoberto Urán como jefe de filas, fue el último en anunciar este martes 2 de julio del 2019 la composición de su grupo para el Tour de Francia, que comenzará el sábado 6 de julio del 2019 en Bruselas.

Además de Urán (2º del Tour 2017) , la formación estadounidense alineará al escalador canadiense Michael Woods, que aún no ha participado en la ronda gala, y al italiano Alberto Bettiol, ganador de la última edición del Tour de Flandes.



El pelotón de la Grande Boucle estará compuesto por 176 corredores repartidos en 22 equipos de ocho.

🤩 El fervor, la pasión, desmesuradamente !



💛 El #TDF2019, 21 etapas para escribir la leyenda.



📍 La cita es el 6 de julio en Bruselas. pic.twitter.com/hbZXLRH2sD — Le Tour de France ES (@letour_es) 27 de junio de 2019

Participantes en el Tour de Francia 2019, según listados ofrecidos por los 22 equipos:



AG2R La Mondiale: Romain Bardet (FRA) , Mikaël Chérel (FRA) , Benoît Cosnefroy (FRA) , Mathias Frank (SUI) , Tony Gallopin (FRA) , Alexis Gougeard (FRA) , Oliver Naesen (BEL) , Alexis Vuillermoz (FRA)



Arkea-Samsic: Warren Barguil (FRA) , Maxime Bouet (FRA) , Anthony Delaplace (FRA) , Elie Gesbert (FRA) , André Greipel (GER) , Kevin Ledanois (FRA) , Amaël Moinard (FRA) , Florian Vachon (FRA)



Astana: Jakob Fuglsang (DEN) , Pello Bilbao (ESP) , Magnus Cort (DEN) , Omar Fraile (ESP) , Hugo Houle (CAN) , Gorka Izagirre (ESP) , Alexey Lutsenko (KAZ) , Luis León Sánchez (ESP)



Bahrein: Vincenzo Nibali (ITA) , Damiano Caruso (ITA) , Sonny Colbrelli (ITA) , Rohan Dennis (AUS) , Iván García Cortina (ESP) , Matej Mohoric (SLO) , Dylan Teuns (BEL) , Jan Tratnik (CZE)



Bora: Peter Sagan (SVK) , Emanuel Buchmann (GER) , Marcus Burghardt (GER) , Patrick Konrad (AUT) , Gregor Mühlberger (AUT) , Daniel Oss (ITA) , Lukas Pöstlberger (AUT) , Maximilian Schachmann (GER)



CCC: Greg Van Avermaet (BEL) , Patrick Bevin (NZL) , Alessandro De Marchi (ITA) , Simon Geschke (GER) , Serge Pauwels (BEL) , Joey Rosskopf (USA) , Michael Schär (SUI) , Lukasz Wisniowski (POL)



Cofidis: Jesús Herrada (ESP) , Natnael Berhane (ERY) , Nicolas Edet (FRA) , Christophe Laporte (FRA) , Anthony Pérez (FRA) , Pierre-Luc Périchon (FRA), Stéphane Rossetto (FRA) , Julien Simon (FRA)



Deceuninck: Julian Alaphilippe (FRA) , Kasper Asgreen (DEN) , Dries Devenyns (BEL) , Yves Lampaert (BEL) , Enric Mas (ESP) , Michael Morkov (DEN) , Maximiliano Richeze (ARG) , Elia Viviani (ITA)



Dimension Data: Edvald Boasson Hagen (NOR) , Lars Bak (DEN) , Steve Cummings (GBR) , Reinardt Janse van Rensburg (RSA) , Ben King (USA) , Roman Kreuziger (CZE) , Giacomo Nizzolo (ITA) , Michael Valgren (DEN)



Education First: Rigoberto Urán (COL) , Alberto Bettiol (ITA) , Simon Clarke (AUS) , Tanel Kangert (EST) , Sebastian Langeveld (NED) , Tom Scully (NZL), Tejay Van Garderen (USA) , Michael Woods (CAN)



Groupama-FDJ: Thibaut Pinot (FRA) , William Bonnet (FRA) , David Gaudu (FRA) , Stefan Küng (SUI) , Matthieu Ladagnous (FRA) , Rudy Molard (FRA), Sébastien Reichenbach (SUI) , Anthony Roux (FRA)



Ineos: Geraint Thomas (GBR) , Egan Bernal (COL) , Jonathan Castroviejo (ESP) , Michal Kwiatkowski (POL) , Gianni Moscon (ITA) , Wout Poels (NED), Luke Rowe (GBR) , Dylan van Baarle (NED)

Jumbo: Steven Kruijswijk (NED) , George Bennett (NZL) , Laurens De Plus (BEL) , Dylan Groenewegen (NED) , Amund Jansen (NOR) , Tony Martin (GER) , Mike Teunissen (NED) , Wout Van Aert (BEL)



Katusha: Ilnur Zakarin (RUS) , Alex Dowsett (GBR) , Jens Debusschere (BEL), Jose Goncalves (POR) , Marco Haller (AUT) , Nils Politt (GER) , Mads Wurtz Schmidt (DEN) , Rick Zabel (GER)



Lotto: Caleb Ewan (AUS) , Tiesj Benoot (BEL) , Jasper De Buyst (BEL) , Thomas De Gendt (BEL) , Jens Keukeleire (BEL) , Roger Kluge (GER) , Maxime Monfort (BEL) , Tim Wellens (BEL)



Mitchelton: Adam Yates (GBR) , Luke Durbridge (AUS) , Jack Haig (AUS) , Michael Hepburn (AUS) , Daryl Impey (RSA) , Chris Juul-Jensen (DEN) , Matteo Trentin (ITA) , Simon Yates (GBR)



Movistar: Nairo Quintana (COL) , Mikel Landa (ESP) , Alejandro Valverde (ESP) , Andrey Amador (CRC) , Imanol Erviti (ESP) , Nelson Oliveira (POR) , Marc Soler (ESP) , Carlos Verona (ESP)



Sunweb: Soeren Kragh Andersen (DEN) , Nikias Arndt (GER) , Cees Bol (NED) , Chad Haga (USA) , Lennard Kämna (GER) , Wilco Kelderman (NED), Michael Matthews (AUS) , Nicolas Roche (IRL)



Total DE: Lilian Calmejane (FRA) , Niccolo Bonifazio (ITA) , Fabien Grellier (FRA) , Paul Ourselin (FRA) , Romain Sicard (FRA) , Rein Taaramae (EST) , Niki Terpstra (NED) , Anthony Turgis (FRA)



Trek: Richie Porte (AUS) , Julien Bernard (FRA) , Giulio Ciccone (ITA) , Koen De Kort (NED) , Fabio Felline (ITA) , Bauke Mollema (NED) , Toms Skujins (LAT) , Jasper Stuyven (BEL)



UAE Emirates: Fabio Aru (ITA) , Sven Erik Bystroem (NOR) , Rui Costa (POR) , Sergio Henao (COL) , Alexander Kristoff (NOR) , Vegard Laengen (NOR) , Dan Martin (IRL) , Jasper Philipsen (BEL)



Wanty: Guillaume Martin (FRA) , Frederick Backaert (BEL) , Aimé De Gendt (BEL) , Odd Eiking (NOR) , Xandro Meurisse (BEL) , Yoann Offredo (FRA) , Andrea Pasqualon (ITA) , Kevin Van Melsen (BEL)