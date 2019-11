Hace falta formar más ciclistas de élite, dice el ecuatoriano Richard Carapaz

LEA TAMBIÉN

El 2019 ha sido el mejor año para el ciclismo nacional. El triunfo de Richard Carapaz, en el Giro de Italia, y de otro grupo de ciclistas, en otras pruebas, mostró el crecimiento de esta actividad en el país.

“Somos ocho o 10 ciclistas que estamos en equipos internacionales, pero atrás no hay nadie más. No hay escuelas donde se haya formado a otros ciclistas que alcancen el nivel de World Tour”, destacó Carapaz, el día que se despidió del equipo Movistar.



Ecuador tiene tres ciclistas en la categoría World Tour, la de mayor jerarquía en el profesionalismo del ciclismo: Carapaz, Jhonatan Narváez y Jonathan Caicedo. Los dos primeros correrán el próximo año en el equipo Ineos, de Gran Bretaña, mientras que Caicedo permanecerá en el EF Education First, de Estados Unidos.



Los tres estuvieron en el Giro de Italia, que constituyó un hito para el ciclismo nacional.



En julio último, Jefferson Cepeda saltó al campo profesional y se unió al equipo Caja Rural, de España, que pertenece a la categoría de Continental.

Cepeda logró la medalla de oro en el Panamericano de Ruta y con ello un cupo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz posa con la camiseta de ganador del Giro de Italia 2019

Alexander Cepeda cerró un contrato por cuatro temporadas con el Androni Giocattoli-Sidermec, de Italia. La categoría del equipo Continental tiene cupo para correr en las tres grandes del ciclismo mundial: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.



El menor de los primos Cepeda tuvo un año importante con los equipos Coraje Carchense de Ecuador, Avinal GW de Colombia y la Selección Nacional. Ganó la etapa reina en la vuelta a Mendoza (Argentina) y la clasificación general en la Vuelta de Antioquia, en Colombia.



Detrás de ellos hay otro grupo reducido de ciclistas que aún participan en el ámbito amateur. Para el próximo año, dos ya tienen equipo para competir en el exterior.



Santiago Montenegro, de Sucumbíos, formará parte del Escribano Sports Team (España) y Steven Haro, de Imbabura, del Caja Rural (España), pero en el equipo amateur. El primero tendrá que pasar una prueba de tres meses.

Joel Fuertes, quien se vinculó en marzo al UC Mónaco, Sub 23, ganó una etapa en eventos internacionales en Francia, pero regresó al país antes de los tres meses. Espera que se abra otra oportunidad para él en algún equipo europeo en el 2020.



“Comparto el criterio de Richard Carapaz. No existen otros ciclistas élite en Ecuador que puedan llegar al World Tour. Ninguna escuela o federación ha formado ciclistas, y quienes ya están en el exterior lo hicieron por esfuerzo propio”, detalló Pedro Rodríguez, quien fue cinco veces ganador de la Vuelta al Ecuador en la década de los noventa.

Destacó que “ellos se han ayudado unos a otros para salir a Colombia, primero, y luego a Europa. Y no cabe duda que en eso Richard (Carapaz) ha sido un soporte desde que salió en el 2014. Hizo amigos y contactos para que puedan competir allá Narváez y Cepeda, y luego fichar para equipos internacionales”.



Un claro ejemplo es la vinculación con el italiano Giuseppe Acquadro, mánager que negoció el contrato de Carapaz por tres años con el Ineos Team; el de Caicedo con el EF Education Firts, y el de Alexander Cepeda con el Androni.



Rodríguez, que el año pasado ganó la Vuelta Ciclística al Ecuador, citó cifras. “En el 2018 participaron alrededor de 110 ciclistas, de los cuales 45 eran ecuatorianos, y 40 colombianos. En la categoría Sub 23 participaron 9 ecuatorianos”.

La Vuelta de este año, que no será avalada por la Unión Ciclística Internacional (UCI), se disputará desde el próximo lunes. Están inscritos 65 ciclistas, de los cuales 20 son extranjeros.



