Ciclistas ecuatorianos irán a dos  grandes competiciones de Europa

Los cinco ecuatorianos, que forman parte de equipos World Tour y Pro-continentales, competirán en dos de las ‘Tres Grandes’ del ciclismo mundial: Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda correrán el Giro de Italia, mientras que Jhonatan Narváez y Jefferson Cepeda irán a la Vuelta de España.

Los ciclistas aguardan confirmaciones de estas participaciones y de las carreras preparatorias de parte de sus equipos. “No se abren todas las fronteras y no hay vuelos aún que nos puedan llevar a Europa”, dijo Jhonatan Narváez, que forma parte del Team Ineos, de Gran Bretaña.



El originario de Sucumbíos y de 24 años corrió el 2019 el Giro de Italia, pero este año irá a la Vuelta a España. “Desde el inicio de año, ese era el objetivo, y no ha cambiado la planificación. Conozco que Richard Carapaz ha pedido que lo acompañe al Giro de Italia, pero yo tengo otros planes y sueños”.



Espera viajar a mediados de julio para estar presente en la Vuelta a Burgos (28 de julio al 1 de agosto). En sus planes también estaba la Clásica de San Sebastián, en España, pero se canceló por el covid-19.



La Leija-Bastoña-Leija (4 de octubre), en Francia, será la última de su preparación para luego enfrentar la Vuelta a España, su gran objetivo del año.

En esa misma carrera estará Jefferson Cepeda, de Caja Rural, de España. Se trata de un equipo Procontinental. El ciclista, también de Sucumbíos, a mediados del 2019 pasó del ámbito amateur al profesional.



“De niño soñaba con estar en la Vuelta y ahora estamos cerca de cumplirlo”, dijo ayer el ciclista. Antes de confirmar su presencia debe evaluar su buen estado físico y técnico.



“Esperamos viajar a España el 15 de julio , para estar presente en la Vuelta Burgos o la Vuelta a Portugal. Dependerá de esos resultados para incluirme entre los ocho ciclistas que irán a la Vuelta”.



El 2019 vivió el mejor año de su carrera por el triunfo en algunas etapas y carreras española y la Vuelta a Navarra. Además, a nivel de país ganó la medalla de oro en el Panamericano y el cupo a los Juegos Olímpicos.



“Hasta julio espero volver a mi mejor forma deportiva para pelear por el cupo en la Vuelta a España. El fin de semana ya revisamos las etapas, y muchas las conozco porque ya he corrido ahí”.



El Giro de Italia tendrá a un debutante ecuatoriano: Alexander Cepeda, del Androni (Italia). Alexander, de 22 años, hará realidad uno de sus grandes sueños deportivos, debutar en el Giro. “Me dicen que es una carrera muy dura, que hay días que se sufre mucho, pero quiero estar allí. Este año para mí es de aprendizaje”.



Tras un 2019 exitoso, Cepeda fue fichado por el Androni. “El año pasado gané en Mendoza (Argentina), etapas en Colombia y la décima etapa en la Vuelta al Porvenir (Francia)”.



Relató que ha tenido el mejor de los recibimientos de parte del equipo y de los directores deportivos. En los reportes diarios que entrega, “me dicen que mis números son muy buenos y que puedo ir en el Giro”.



Su primera carrera será el Tour de Sibiu (Rumania), que se disputará del 2 al 5 de julio. Su equipo ha ganado las tres últimas ediciones y quiere mantener este dominio.



Richard Carapaz, del Ineos, correrá la Vuelta Burgos en España, y luego llevará al equipo que le acompañará en el Giro a la Vuelta a Polonia y el Tirreno Adriático. Con esa preparación intentará ganar otra vez el título del Giro.



Jonathan Caicedo, del EF Education First de Estados Unidos, solo tiene la confirmación de su presencia en el Giro de Italia, tras su extraordinaria actuación en el Tour Colombia, en febrero pasado.



Los cinco ciclistas aguardan la confirmación de su participación en el Mundial de Ruta, que se disputará el 27 de septiembre en Suiza. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo no les ha notificado nada.



Esta legión, lo mejor del ciclismo nacional, podría viajar a España en un vuelo chárter que el Gobierno de Colombia facilitará a sus ciclistas profesionales. Este viaje sería el 15 de julio. La gestión se ha realizado, pero aún no hay una respuesta en firme.