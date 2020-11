Los ciclistas y los clubes locales mantienen vigente al ciclismo

LEA TAMBIÉN

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ya lo dijo: “Si no se cuida el ciclismo en Ecuador no habrá relevo”. Lo hizo al diario AS de España, pero los cambios estructurales para el ciclismo no llegan.

El carchense, que en el 2017 debutó en las ‘grandes vueltas’ de Europa, abrió la puerta a una generación de ciclistas que hoy forman parte de equipos en la división World Tour y Continental profesional.



En el grupo están Jonathan Caicedo de Carchi, Jhonatan Narváez, Jefferson y Alexander Cepeda de Sucumbíos.



Los triunfos que celebró Ecuador en el Giro de Italia -con las victorias de etapa de Caicedo y Narváez- y la presencia de Carapaz en el Tour de Francia y la Vuelta a España han permitido al ciclismo centrar su atención en el país.



La Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que regenta la actividad en el país, este año no ha organizado ningún torneo. Tampoco asumió la organización de la Vuelta al Ecuador Élite ni la Juvenil, como ha sucedido en los últimos años.



En Carchi, los ciclistas, exciclistas y los clubes son los que asumen la organización de carreras o clásicas de uno a cuatro días, por el interés de participación que existe.



Este fin de semana se realiza en El Ángel la Clásica Jhonatan Narváez, organizada por su escuela de formación.



A mediados de noviembre se realizará la Clásica Richard Carapaz y en diciembre, Jonathan Caicedo y su equipo organizan la Vuelta a la Juventud para ciclistas de hasta 18 años, y luego se realizará el Gran Fondo, que lleva su nombre, y se correrá entre Quito y Santa Martha de Cuba, parroquia donde vive el ciclista.



“La Clásica Héctor Chiles la organizamos desde hace 17 años, para fomentar el ciclismo y dar apertura a niños desde los 6 años. El promedio de participación es de 170 deportistas”, detalló Marcelo Martínez, del club formativo Coraje Montufareño, y encargado de la organización de esta carrera.



La carrera se lleva a cabo en San Gabriel, en homenaje a Héctor Chiles, ganador de cuatro ediciones de la Vuelta al Ecuador, campeón panamericano y décimo en el Mundial.



Héctor Chiles participa en la organización y también en la categoría máster. “En nuestra carrera participaron los cinco ciclistas que hoy están en los equipos profesionales. Jonathan Caicedo se formó en nuestra escuela y junto a Rubert Chiles eran imparables. Ganaban en todo lugar”, añade Martínez.



Un equipo de Coraje Montufareño participará en la Vuelta a la Juventud programada para diciembre. “Nos financiamos por autogestión, no recibimos un solo centavo de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo”.



La Clásica Richard Carapaz se realizará a mediados de noviembre, y se espera contar con el carchense una vez que culmine su participación en la Vuelta a España. Este competencia reunió el año pasado a 300 deportistas.



El ganador de la división Élite fue Alexander Cepeda, quien este año debutó en el Giro de Italia.



Jorge Montenegro, quien ganó la Vuelta al Ecuador el año pasado, ha organizado eventos ciclísticos, por iniciativa propia, durante y después el período de confinamiento.



Durante el aislamiento obligatorio realizó sesiones de entrenamiento gracias a la plataforma Zoom. Luego, cuando ya los ciclistas podían salir a entrenarse, organizó el Reto al Chiles, un ascenso de 13 kilómetros hasta llegar a los 3 900 metros de altitud.



Gestionó premios con marcas para regalar implementos deportivos a los ciclistas.



Otros puntos en donde también se mantiene el ciclismo por sus clubes son Cayambe, Baños, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas.