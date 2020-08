 Richard Carapaz: 'Egan Bernal es el líder y vamos a trabajar para él' 

LEA TAMBIÉN

Richard Carapaz dijo que no hay nostalgia por no ir al Giro de Italia y que siente mucha alegría y emoción por debutar en el Tour de Francia. El ciclista ecuatoriano ofreció una rueda de prensa la tarde de este lunes 24 de agosto desde Niza, ciudad donde arrancará la ‘Grende Boucle” el próximo sábado 29.

“Egan Bernal es el líder de nuestro equipo y vamos a trabajar para él, estaré ahí, apoyándolo especialmente en la zona donde me gusta que es en la montaña”, dijo Carapaz.



Añadió que el ciclista colombiano es el campeón defensor y que el Team Ineos ha decidido pelear el título con él. “Nosotros intentaremos pelear una etapa. El equipo espera llegar a París con la camiseta amarrilla, del líder”.



Reconoció que fue una sorpresa para él como para los aficionados su inclusión en el equipo para el Tour de Francia. “Para todos fue una sorpresa porque es una carrera muy especial. A mí me habían dicho algo hace 15 días y fue muy emocionante para mí. No sabemos cuándo un ciclista ecuatoriano volverá a competir en un Tour”.



Dijo que el cambio de planes no impedirá lograr una buena perfomance, porque está en forma, pese a que su trabajo estaba destinado a lograr su mejor rendimiento el 3 de agosto cuando iba a intervenir en el Giro de Italia.



Además confirmó que la lesión en la pantorrilla, que sufrió en la cuarta etapa del Tour Polonia, cuando hubo caída masiva. “Es muy especial este Tour de Francia. Es diferente vivir para saber de qué está hecho. Voy a ser partícipe de esta gran carrera. Espero que me salga de 10. Quiero disfrutar este debut”, destacó Carapaz.



Se lamentó que su familia esta vez no estará a su lado. "Por el covid-19 no van a poder viajar a Europa y, además, el equipo nos tiene en una burbuja, así que tampoco iba a poder verla".