La ciclista cuencana Doménica Azuero se impuso en la pista de BMX

Doménica Azuero no pudo festejar con tranquilidad su primer triunfo de la temporada, en la Copa Latinoamericana de BMX. La ciclista cuencana cruzó la meta, se bajó de su bicicleta y regresó de inmediato a la pista. El único gesto que hizo tras llegar primera en la categoría élite femenina fue bajar su cabeza en señal de victoria.

Su principal preocupación era el estado de salud de su amiga y compañera de equipo Karla Carrera. La ciclista del Team Ecuador sufrió una caída en la primera curva del circuito de la UIDE.



Azuero estuvo pendiente de que Carrera se recuperara bien. Los paramédicos recibían indicaciones de la experimentada ciclista y actual campeona latinoamericana.



“Todos los cascos tienen protectores que se pueden sacar de un solo tirón”, explicaba la cuencana de 22 años a uno de los integrantes del equipo de la Cruz Roja.

Azuero fue la más destacada de su categoría. Llegó primera en las tres rondas que compitió. Esto le permitió proclamarse ganadora de la primera válida, de la primera parada del torneo regional.



“Comenzar el año con un triunfo y en una competencia internacional es clave. Es una ventaja que el Latinoamericano iniciara en Ecuador y sobre todo en una pista tan rápida como la de la UIDE”, dijo la actual monarca del certamen.

Doménica Azuero, actual campeona latinoamericana, en la final del primer round, en la UIDE. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.



Este evento arrancó ayer (16 de febrero del 2019) y contó con la participación de 350 ciclistas de Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Venezuela. Compitieron deportistas de todas las categorías.



La chilena Rocío Pizarro fue la primera ganadora de la jornada. Con 17 años obtuvo el primer lugar en la categoría Júniors.



“Este es mi segundo año en la categoría Júniors. Pensé que competir en la altitud me iba a afectar más, pero la pista dio facilidades para conseguir los resultados”, dijo Pizarro.



El equipo chileno, al igual que el resto de delegaciones, llegaron el miércoles. Desde entonces han practicado en la pista universitaria.



En varones, el tricolor Emilio Falla logró el cuarto lugar. El ganador de la jornada fue el venezolano Rubén García, quien acumuló 60 puntos para el escalafón olímpico. Hoy volverá a competir en la segunda válida de este certamen regional.



“Tener un evento internacional en casa es bueno. Sobre todo después de la pretemporada. Para los élite, estas pruebas de inicio de año permiten ver en dónde se está fallando. Además es una C1 (entrega puntos para el escalafón mundial de la UCI y para los Juegos Olímpicos) y eso es algo que todos buscan ganar”, dijo Falla, quien el año pasado se ubicó en séptimo lugar en el escalafón latino, que finalizó en Buenos Aires.



“Estos eventos son exigentes, pero no todos completan el ‘ranking’. Para ser campeón de este evento se debe competir en todos. El año pasado fui séptimo y me sorprendió. No participé en toda la temporada”, recordó Falla.



Hoy, los ciclistas volverán a competir, en el segundo round del certamen regional. La próxima parada será en Brasil, en mayo. En este evento también se disputará en Panamericano de BMX y entregará más puntos para los Olímpicos.

Azuero ha tomado con calma este certamen. Ella se prepara para los Juegos Panamericanos de Lima. Estas pruebas son parte de su entrenamiento.

“Este año será más intenso para mí. Tengo planificado participar en 14 eventos y el más importante será el de Lima, que me dará el cupo a los Olímpicos”, dice Azuero, quien estuvo ausente en Río 2016 por una lesión.