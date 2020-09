La ciclista Doménica Azuero presentará sus descargos para evitar una suspensión por supuesto dopaje

LEA TAMBIÉN

La sanción puede ser de hasta cuatro años. Este 28 de septiembre de 2020, Doménica Azuero, ciclista de BMX difundió un comunicado en el que notifica que ha dado positivo en una prueba antidopaje a la que fue sometida en marzo pasado.

“Por ser una deportista de alto rendimiento, la Unión Ciclística Internacional (UCI) realizó controles antidopajes sorpresivos. Envió las muestras a Canadá y el resultado analítico fue adverso”, informó Tyrone Flores, presidente de la Organización Nacional Antidopaje (Onade).



Azuero, medallista de oro en los Juegos Sudamericanos de 2018 y que hasta marzo se encontraba peleando puntos por la clasificación a los Juegos Olímpicos, dijo que su caso no es un dopaje.



“Di positivo en boldenona, que es una sustancia que ayuda a incrementar la masa muscular de los deportistas; también es una sustancia que se utiliza en ganadería para hacer crecer más rápido a las reses y se utiliza en varios países”, escribió Azuero en el comunicado firmado por ella.



Añade: “Cuando recibí la noticia no podía creerlo, porque jamás se me había pasado en la cabeza usar alguna sustancia para mejorar mi rendimiento”.



Dijo que realizó varias consultas en diferentes tribunales deportivos y conoció que es un problema que ha afectado a muchos deportistas en toda Latinoamérica. “Voy a trabajar para demostrar mi inocencia y probar que la presencia de esta sustancia se debió a carne contaminada que consumí”, añade Azuero en su comunicado.



El galeno Tyrone Flores confirmó que el boldenona es un esteroide anabolizante, que se utiliza mucho para engordar al ganado. “La deportista debe presentar las pruebas de descargo, informar dónde pudo haber consumido esa carne contaminada. Dependerá de esas pruebas para conocer su sanción”.

Según el código de la Organización Mundial Antidopaje (Wada, por su nombre en inglés), la deportista puede recibir una sanción entre 2 y 4 años, dependerá de las pruebas de descargo.



“Seguiré adelante con todo el proceso para demostrar que no he utilizado ningún producto donde atente el juego limpio y la ética que caracteriza el deporte. Como dicen, la verdad siempre gana y que los retos y tropezones solo serán proporcionales a las capacidades y metas de uno”, puntualiza la deportista cuencana.



El médico Tyrone Flores también confirmó que la UCI informó el primer resultado de la prueba antidopaje a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y fue este organismo el que se lo notificó a la deportista la semana pasada. “Nosotros hemos pedido toda la documentación a la Wada para seguir el proceso”, dijo Flores.



Doménica Azuero, de 24 años, alcanzó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de BMX en el 2014. A los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de janeorio no pudo acudir por una lesión.