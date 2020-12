Ciclista acusa al DT Jorge Montesino de haberlo atropellado en Quito

A través de su cuenta de Twitter, el ciudadano Esteban Baez denunció haber sido supuestamente atropellado por el exentrenador de El Nacional, Jorge Montesino, mientras practicaba ciclismo, en Quito.

“El 5 de diciembre me atropello el Sr. Jorge Montesino, ex DT de El Nacional, se encontraba en estado etílico hoy fue la audiencia en la Fiscalía, a la cual él no se presentó, tiene orden de captura, exijo justicia”, publicó el ciudadano.

El hombre publicó fotografías del accidente, en las que se puede ver al estratega argentino conversando con agentes de tránsito, mientras se tapa el rostro. Así mismo, las imágenes muestran el auto y la bicicleta involucrados en el accidente.



Baez denunció que el auto en cuestión estaría matriculado a nombre del cuadro ‘Militar’. Según publicó en sus redes sociales, los abogados del cuadro capitalino habrían conversado con él para cubrir los gastos, pero eso no se habría concretado hasta el momento.