El belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) se llevó la victoria en la primera etapa de la 80 edición de la Vuelta a España, disputada este sábado 23 de agosto de 2025 entre Turín-Reggia Di Venaria y Novara, con un recorrido de 186,7 km.

Con un tiempo de 4h9’21’’ y una velocidad promedio de 45 km/h, Jasper Philipsen, ciclista de 27 años, se convirtió en el primer líder de la carrera, enfundándose el codiciado maillot rojo en lo más alto del podio.

Jasper Philipsen líder, los ecuatorianos en segundo plano

Jasper Philipsen, quien ya había iniciado con éxito el Tour de Francia 2025 al estrenar el maillot amarillo en Lille, demostró una vez más su superioridad en los sprints finales.

Tras un excelente trabajo de su equipo en los últimos kilómetros, el belga se colocó en posición perfecta para superar al británico Ethan Vernon (Israel Premier Tech), quien terminó segundo, y al venezolano Orluis Aular (Movistar Team), que completó el podio.

La cuarta y quinta plaza fueron para el italiano Elian Viviani (Lotto) e Iván García Cortina (Movistar Team), respectivamente.

“Es un momento especial, supone el maillot rojo. Los compañeros me han colocado perfectamente, encontré la distancia y pude ganar. Ya estrené el amarillo en el Tour, por lo que esta victoria la recordaré siempre”, declaró Philipsen luego de pasar la línea de meta como el mejor de todos.

En cuanto a los ciclistas ecuatorianos, Jefferson Cepeda (Movistar Team) finalizó en el puesto 64, con un tiempo de 04h09’12’’, mientras que Harol Martín López (XDS Astana Team) llegó en el puesto 121, con el mismo tiempo.

Ambos ciclistas buscarán recuperarse en las próximas jornadas para posiciones en la clasificación general.

¡Jasper Philipsen voló en Novara y es el nuevo líder de La Vuelta! @CarrefourES pic.twitter.com/MVBISoZ5wB — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2025

La segunda etapa se corre el domingo

En Limone Piemonte la Vuelta a España vivirá este domingo 24 su primer final en alto, en la que será la primera prueba para los aspirantes a la general, pero sin que a priori pueda producirse una gran sorpresa salvo que alguno haya llegado demasiado justo de forma.

La etapa llevará al pelotón desde Alba hasta Limone Piemonte con 159,5 km en los que la única dificultad montañosa será la ascensión final, pero en la que el desnivel acumulado es de 1 886 metros.

Los equipos de los favoritos deberán controlar para que no se produzca ninguna sorpresa en los kilómetros previos que pueda terminar condicionando el resto de la carrera como sucedió en 2024 camino de Yunquera con Ben O’Connor.

En esta segunda etapa ya debería empezar a dejarse notar en el pelotón el pulso que todos anticipan entre el Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard y el UAE Emirates de Joao Almeida y Juan Ayuso.

Lo que resultará más complicado es que el primer líder de la carrera, el velocista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), que empezó también como líder en el Tour, sea capaz de mantener la camiseta roja.

