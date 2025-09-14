Las protestas en apoyo a Palestina en las calles del centro de Madrid obligaron a la Vuelta a España a interrumpirse de manera abrupta, cuando los ciclistas se encontraban a 56 kilómetros de la meta, impidiendo la finalización del recorrido previsto.

A pesar del amplio despliegue policial en la capital española de este domingo 14 de septiembre de 2025, no pudieron evitar que los manifestantes cumplan con su cometido y que las autoridades de la Vuelta a España tomen la decisión de finalizarla antes de tiempo.

La Vuelta a España se cerró abruptamente

Los manifestantes lograron traspasar el perímetro de seguridad y ocupar la calle, bloqueando varios tramos de la Vuelta a España en señal de protesta por la participación del equipo Israel – Premier Tech.

La Policía Nacional intentó despejar el recorrido mediante cargas contra los manifestantes, pero un grupo consiguió detener al pelotón cuando aún restaban 56 kilómetros para la llegada.

Posteriormente, la carrera se reanudó, aunque la tensión aumentó debido a los enfrentamientos entre agentes y manifestantes en otras calles céntricas, lo que llevó a los organizadores a desviar temporalmente a los ciclistas hacia los Jardines del Palacio Real, donde encontraron un punto seguro.

Tras conversaciones con el director de carrera, la organización decidió detener definitivamente la etapa, y los ciclistas permanecieron en el lugar hasta ser escoltados por la policía hacia los vehículos de equipo o sus hoteles, asegurando su seguridad.

Los manifestantes propalestina ocupan parte de la calle de Gran Vía, recorrido que forma parte de La Vuelta a España y por el que se espera que pasen los ciclistas.https://t.co/Xk35b2tIUZ pic.twitter.com/Zva1TgZOrf — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 14, 2025

Las protestas no solo fueron en Madrid

Estas manifestaciones contra la presencia del equipo israelí en la Vuelta no se limitaron a Madrid. A lo largo de toda España se han registrado protestas similares, destacando los altercados que afectaron el recorrido de la competición en Bilbao, en el norte del país, a principios de septiembre.

Para la etapa final en la capital española, bajo el lema “Ciclismo sin sionismo”, el Comité palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) llamó a la ciudadanía a manifestarse en distintos puntos de la ciudad en rechazo a la participación del equipo israelí.

El operativo policial en Madrid incluyó a 1 100 agentes, constituyendo el mayor despliegue de seguridad desde la Cumbre de la OTAN de 2022, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los ciclistas como de los manifestantes.

Lo que acaba de pasar en la Vuelta a España ⤵️ pic.twitter.com/v1WjJXjNy0 — Agenda 2030 ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@Agenda2030_) September 13, 2025

