La Vuelta a España 2025 completó este domingo 7 de septiembre su etapa 15, en la que el pelotón enfrentó un trazado sinuoso de media montaña. La jornada, con inicio duro y tramos de gran exigencia, dejó sensaciones encontradas para los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López, quienes lograron llegar a la meta, aunque con un desgaste mayor al esperado.

El triunfo del día fue para el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), quien demostró su potencia al esprintar en los metros finales y detener el cronómetro en 04:02:13.

Más noticias:

El podio lo completaron el venezolano Orluis Aular (Movistar Team) y el italiano Marco Frigo (Israel-Premier Tech), ambos con el mismo tiempo que el vencedor.

Los ecuatorianos en la etapa 15

Dentro de la actuación tricolor, el más destacado fue Martín López (XDS Astana Team), que terminó en la posición 99, con un tiempo de 04:16:03, a 13:46 del ganador. El joven pedalista sigue demostrando constancia en su primera grande.

Por su parte, Jefferson Cepeda (Movistar Team) finalizó en el puesto 135, con un registro de 04:16:12, quedando a 13:59 de Pedersen. El carchense, que se ha mostrado combativo en varias etapas anteriores, tuvo que regular fuerzas para no perder contacto en el cierre de la jornada.

Clasificación general

En la general, los dos ecuatorianos permanecen dentro del top 30, pero con situaciones distintas.

Martín López descendió algunas posiciones y ahora es 23.º , a 44:34 del líder.

descendió algunas posiciones y ahora es , a 44:34 del líder. Jefferson Cepeda también cedió terreno y ocupa la posición 28, a 56:50.

El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) sigue sólido en lo más alto con un tiempo acumulado de 57:35:33. Sin embargo, el portugués João Almeida se mantiene muy cerca, a tan solo 48 segundos.

La etapa 16 de la Vuelta a España

La ronda española tendrá descanso de un día y vivirá este martes 9 de septiembre el inicio de su tercera y última semana con la disputa de la etapa 16, entre Poio y Mos.

El recorrido, de 167,9 kilómetros, incluirá un desnivel positivo de 3.472 metros y cuatro puertos categorizados, todos concentrados en la segunda mitad.

Mira el D-Bate: