Los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López lograron completar la exigente etapa 14 de la Vuelta a España 2025, una jornada que volvió a ponerlos a prueba en la alta montaña y que los mantiene dentro del top 30 de la clasificación general.

La fracción, considerada una de las más duras hasta ahora, tuvo un recorrido de 135,9 kilómetros entre Avilés y el Alto de La Farrapona, en pleno corazón del Parque Natural de Somiedo, con más de 4.000 metros de desnivel acumulado y un final en alto que exigió al máximo a los ciclistas.

El ganador de la jornada fue el español Marc Soler (UAE Team Emirates), quien se impuso con un tiempo de 03:48:22. En el podio lo acompañaron Jonas Vingegaard, a 39 segundos, y João Almeida, con el mismo registro, ambos líderes de la clasificación general.

Los ecuatorianos en la etapa 14

El mejor representante tricolor del día fue Jefferson Cepeda (Movistar Team). El ecuatorino terminó en el puesto 38, con un tiempo de 04:01:35, a 13:13 minutos del ganador.

Por su parte, Martín López (XDS Astana Team) cruzó la meta en el puesto 117, con un tiempo de 04:17:00, a 28:38 minutos de Soler, evidenciando desgaste tras varias etapas de montaña.

Clasificación general

En la general, ambos ecuatorianos se mantienen dentro del top 30, aunque con realidades distintas.

Martín López sigue cediendo posiciones y ahora ocupa el puesto 21 , a 44:15 del líder.

sigue cediendo posiciones y ahora ocupa el , a del líder. Jefferson Cepeda, en cambio, recuperó terreno y se ubica en el puesto 26, a 56:22.

El líder de la carrera sigue siendo Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quien mantiene el maillot rojo con un tiempo acumulado de 53:19:49, aunque seguido muy de cerca por João Almeida, a solo 48 segundos.

