Jefferson Cepeda, ciclista ecuatoriano del Movistar Team, se colocó en el puesto 11 de la clasificación general de la Vuelta a España 2025, luego de una exigente contrarreloj por equipos disputada este 27 de agosto en Figueras, Girona.
La jornada, correspondiente a la etapa 5, marcó diferencias importantes entre los favoritos al título.
Jefferson Cepeda en la Vuelta a España
La prueba de 24,1 kilómetros tuvo la salida y la llegada en la ciudad natal del pintor Salvador Dalí.
El ganador fue el UAE Team Emirates – XRG, que registró un tiempo de 25:26 minutos. El Team Visma | Lease a Bike fue segundo con 25:34 y Lidl – Trek, tercero con 25:35.
El Movistar Team, con Jefferson Cepeda entre sus filas, finalizó sexto con 25:43, a 17 segundos del equipo ganador.
Top 20 Clasificación General – Vuelta a España 2025
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo respecto al líder
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma Lease a Bike
|2
|Juan Ayuso
|UAE Team Emirates – XRG
|+0:08
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|+0:08
|4
|Marc Soler
|UAE Team Emirates – XRG
|+0:08
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|+0:09
|6
|David Gaudu
|Groupama – FDJ
|+0:16
|7
|Matteo Jorgenson
|Team Visma
|Lease a Bike
|8
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|+0:20
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|+0:20
|10
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|+0:22
|11
|Jefferson Cepeda 🇪🇨
|Movistar Team
|+0:25
|12
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale
|+0:25
|13
|Thomas Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|+0:30
|14
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|+0:39
|15
|Ben Tulett
|Team Visma
|Lease a Bike
|16
|Finn Fisher-Black
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|+0:48
|17
|Giovanni Aleotti
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|+0:51
|18
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|+0:52
|19
|Javier Romo
|Movistar Team
|+0:53
|20
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|+0:56
Los ecuatorianos en la general
El rendimiento del Movistar Team en la etapa 5 permitió a Jefferson Cepeda escalar hasta el puesto 11 de la general, quedando a solo 25 segundos del nuevo líder, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
Cepeda, de 29 años, es el ciclista mejor ubicado de su escuadra en la carrera.
En contraste, el imbabureño Martín López, del XDS Astana Team, vivió una jornada complicada. Su equipo terminó penúltimo con 27:01 minutos, lo que lo hizo descender al puesto 37, a 1:43 minutos del líder.
Cepeda, nacido en El Playón de San Francisco (Sucumbíos), disputa su cuarta Vuelta a España y es actualmente el mejor ubicado de su equipo en la general.
López, originario de La Esperanza (Imbabura), participa en su segunda gran vuelta a sus 24 años.
La etapa 5 fue clave en la lucha por el título, pero en la jornada 6, del 28 de agosto, se pueden definir aún más las cosas.
La etapa 6 llegará a la montaña y será de 170,3 km entre Olot y Pal. Andorra. Será una prueba de fuego para los dos ecuatorianos de cara a la clasificación general de la carrera.