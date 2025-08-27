Jefferson Cepeda, ciclista ecuatoriano del Movistar Team, se colocó en el puesto 11 de la clasificación general de la Vuelta a España 2025, luego de una exigente contrarreloj por equipos disputada este 27 de agosto en Figueras, Girona.

La jornada, correspondiente a la etapa 5, marcó diferencias importantes entre los favoritos al título.

Jefferson Cepeda en la Vuelta a España

La prueba de 24,1 kilómetros tuvo la salida y la llegada en la ciudad natal del pintor Salvador Dalí.

El ganador fue el UAE Team Emirates – XRG, que registró un tiempo de 25:26 minutos. El Team Visma | Lease a Bike fue segundo con 25:34 y Lidl – Trek, tercero con 25:35.

El Movistar Team, con Jefferson Cepeda entre sus filas, finalizó sexto con 25:43, a 17 segundos del equipo ganador.

Top 20 Clasificación General – Vuelta a España 2025

Pos. Ciclista Equipo Tiempo respecto al líder 1 Jonas Vingegaard Team Visma Lease a Bike 2 Juan Ayuso UAE Team Emirates – XRG +0:08 3 João Almeida UAE Team Emirates – XRG +0:08 4 Marc Soler UAE Team Emirates – XRG +0:08 5 Giulio Ciccone Lidl – Trek +0:09 6 David Gaudu Groupama – FDJ +0:16 7 Matteo Jorgenson Team Visma Lease a Bike 8 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe +0:20 9 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe +0:20 10 Egan Bernal INEOS Grenadiers +0:22 11 Jefferson Cepeda 🇪🇨 Movistar Team +0:25 12 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale +0:25 13 Thomas Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team +0:30 14 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious +0:39 15 Ben Tulett Team Visma Lease a Bike 16 Finn Fisher-Black Red Bull – BORA – hansgrohe +0:48 17 Giovanni Aleotti Red Bull – BORA – hansgrohe +0:51 18 Ben O’Connor Team Jayco AlUla +0:52 19 Javier Romo Movistar Team +0:53 20 Junior Lecerf Soudal Quick-Step +0:56

Los ecuatorianos en la general

El rendimiento del Movistar Team en la etapa 5 permitió a Jefferson Cepeda escalar hasta el puesto 11 de la general, quedando a solo 25 segundos del nuevo líder, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Cepeda, de 29 años, es el ciclista mejor ubicado de su escuadra en la carrera.

En contraste, el imbabureño Martín López, del XDS Astana Team, vivió una jornada complicada. Su equipo terminó penúltimo con 27:01 minutos, lo que lo hizo descender al puesto 37, a 1:43 minutos del líder.

Cepeda, nacido en El Playón de San Francisco (Sucumbíos), disputa su cuarta Vuelta a España y es actualmente el mejor ubicado de su equipo en la general.

López, originario de La Esperanza (Imbabura), participa en su segunda gran vuelta a sus 24 años.

La etapa 5 fue clave en la lucha por el título, pero en la jornada 6, del 28 de agosto, se pueden definir aún más las cosas.

La etapa 6 llegará a la montaña y será de 170,3 km entre Olot y Pal. Andorra. Será una prueba de fuego para los dos ecuatorianos de cara a la clasificación general de la carrera.