Los ciclistas ecuatorianos Martín López y Jefferson Cepeda superaron con valentía la temida cima del Angliru en la etapa 13 de la Vuelta a España 2025, disputada el 5 de septiembre, entre Cabezón de la Sal y la legendaria cumbre asturiana.

El puerto de montaña, considerado uno de los más duros del mundo, fue escenario de un duelo histórico entre Joao Almeida y Jonas Vingegaard.

La Vuelta a España 2025

El portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) se llevó la victoria tras superar al esprint al maillot rojo Jonas Vingegaard, con un tiempo de 4:54:15 horas.

Nadie pudo seguirlos, aunque Jai Hindley fue tercero a 28 segundos, Sepp Kuss cuarto a 30 y Tom Pidcock quinto a 1:16.

Los ecuatorianos en la etapa 13

Los ecuatorianos dieron batalla en el Angliru. Jefferson Cepeda, del Movistar Team, fue protagonista al meterse en la fuga del día y terminó en el puesto 24, a 8:03 del ganador.

Gracias a esta actuación, el ciclista del Playón de San Francisco (Sucumbíos) escaló seis posiciones y ahora se ubica en el casillero 28 de la clasificación general, siendo además el mejor ubicado de su equipo.

Por su parte, Martín López, del Astana, cruzó la meta en el puesto 26, a 8:18 minutos.

Aunque descendió dos posiciones en la general, sigue dentro del top 20 de la general, ocupando el puesto 18 a 16:10 del líder.

El imbabureño es el segundo mejor clasificado de su equipo, solo detrás del colombiano Harold Tejada.

Lo que viene en la Vuelta a España

La etapa 14 de la Vuelta a España 2025 volverá a la alta montaña el sábado 6 de septiembre, con un recorrido de 135,9 km entre Avilés y La Farrapona, en los Lagos de Somiedo.

Será una nueva jornada decisiva para los ecuatorianos Cepeda y López en la Vuelta a España 2025.

