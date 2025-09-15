La Vuelta a España 2025 cerró su edición en un ambiente de tensión y polémica, luego de que las últimas jornadas quedaran marcadas por protestas vinculadas al conflicto Israel-Palestina.

Las manifestaciones obligaron a neutralizar etapas y generaron llamados al boicot que, según los organizadores, dañaron la imagen del evento.

Más noticias:

En una rueda de prensa, el director de la prueba, Javier Guillén, admitió que fue “la edición más dura” de la historia reciente de la carrera.

“Condeno lo ocurrido en la última etapa. Las imágenes hablan por sí solas y no se puede repetir. Fue un final lamentable”, declaró.

La UCI mantuvo en carrera al Israel-Premier Tech

El punto más crítico se produjo en la etapa 11, en Bilbao, cuando la carrera fue neutralizada a tres kilómetros de la meta por incidentes en la zona de llegada. Tras analizar la situación, la UCI confirmó mediante un comunicado que el equipo Israel-Premier Tech podía continuar en competencia.

Guillén recalcó que ninguna federación internacional vetó al conjunto israelí y que la organización de la Vuelta se limitó a seguir el reglamento.

“Nos mantuvimos neutrales. La UCI determinó que Israel podía correr y así se hizo. El propio equipo decidió seguir”, explicó.

Apoyo institucional y seguridad reforzada

El director de la ronda española señaló que hubo contacto permanente con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ministerio del Interior, que desplegó fuerzas de seguridad durante todo el recorrido.

“Hemos recibido los apoyos que necesitábamos”, aseguró Guillén, aunque reconoció que los llamados al boicot dificultaron la gestión del evento.

Un deporte vulnerable y la mirada al futuro

Guillén advirtió que el ciclismo es un deporte “vulnerable” a este tipo de protestas, pero descartó un efecto inmediato en otras competiciones. Recordó, sin embargo, los incidentes en el Gran Premio de Montreal, donde fueron detenidas siete personas en 2024, y subrayó que la salida del Tour de Francia 2026 desde Barcelona será un reto organizativo.

“Ojalá para entonces el conflicto de Gaza esté solucionado, pero las instituciones deberán tomar decisiones”, puntualizó.

El esfuerzo de los protagonistas

Finalmente, Guillén agradeció a las más de 3.500 personas que trabajaron en la organización de la carrera.

“Ningún equipo ni corredor abandonó por estos incidentes. Todos quisieron correr hasta el final. Tenían ese derecho, y nosotros el de organizar”, concluyó.

Mira el D-Bate