Tadej Pogacar es el nuevo líder del Tour de Francia; Carapaz se mantiene en pelea

Redacción Deportes

Este 3 de julio del 2021 se cumplió la etapa 8 del Tour de Francia, que fue ganada por el belga Dylan Teuns, del equipo Bahrain Victorious, en una jornada en la que Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) demostró ser el ciclista más fuerte de todos y ya es líder de la clasificación general.

El ecuatoriano Richard Carapaz fue protagonista en la montaña y ya se ubica en el sexto lugar de la general.

La jornada, de 150,8 kilómetros y con exigentes puertos de montaña, se inició desde las 06:15 horas de Ecuador.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) fue el gran protagonista de la jornada. En la montaña, solo ‘Richie’ Carapaz intentó seguirlo pero el esloveno logró descolgarlo de una manera impresionante.

Dylan Teuns, del equipo Bahrain Victorious, ganó la etapa 8 del Tour de Francia.

Tadej Pogacar ingresó en el cuarto lugar de la etapa y es el nuevo líder de la carrera. En esta jornada, el esloveno dio un tremendo golpe de autoridad.

La etapa 8 finalizó así:

1. Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

2. Ion Izagirre (Astana-PremierTech)

3. Michael Woods (Israel Start-Up Nation)

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

5. Wout Poels (Bahrain Victorious)

13. Richard Carapaz (Ineos).

En la clasificación general, el ecuatoriano Richard Carapaz está en el sexto lugar.

Pogacar es líder con 29:38:25 horas. Atrás están Wout Van Aert a 1:48, Alexey Lutsenko (4:38), Rigoberto Uran (4:46),

Jonas Vingegaard (5:00), Carapaz (5:01), Wilco Kelderman (5:13).

Gerait Thomas y Primoz Roglic, dos de los favoritos, están atrás ya sin opciones de pelear por el podio.

La etapa 9, del domingo 4 de julio del 2021, será de 144,9 km. Será otra prueba en la montaña para los ciclistas.

A 1 km para la meta, el belga Dylan Teuns se mantiene en la cabeza de carrera.

A 14 km de la meta, en el Col de la Colombière, pasaron Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Michael Woods (Israel Start-Up Nation).

A 16 km para meta, Pogacar está cerca de alcanzar a Michael Woods en la cabeza de la carrera. El esloveno ha sacado ya 2:45 minutos de diferencia a ‘Richie’ Carapaz.

A 19 km para la meta, con Michael Woods en la cabeza de carrera, Tadej Pogacar está dando un enorme espectáculo. El esloveno tiene ya una ventaja de 1:30 minutos ante el ecuatoriano Carapaz.

🤍@TamauPogi opened a 50'' gap between him and @RichardCarapazM in the last 2.5km of the climb to Col de Romme ⛰️#TDF2021 #TDFdata pic.twitter.com/9nhnVnwTcv — letourdata (@letourdata) July 3, 2021

A 20 km para la meta, Tadej Pogacar sacó una diferencia de 1:10 minutos a Carapaz que sube acompañado por el español Jonathan Castroviejo. En la cabeza de la carrera está Michael Woods (Israel Start-Up Nation).

A 28 km, el canadiense Michael Woods, del Israel Start-Up Nation, ganó el segundo premio de montaña en Col de la Romme.

A 29 Km de la menta, Tadej Pogacar dejó atrás a ‘Richie’ Carapaz. A este ritmo, el esloveno es prácticamente líder de la carrera.

A 31 km, a 4 km de la cima del Col de la Romme, Tadej Pogacar descolgó a Richard Carapaz que fue el único ciclista que lo siguió cuando empezó el ataque.

A 32 km para la meta, el esloveno Tadej Pogacar realizó un ataque y ‘Richie’ Carapaz salió a su rueda. Empezó el duelo entre los principales favoritos.

A 33 km para la meta, en el grupo de favoritos, estaban14 ciclistas: Davide Formolo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart, Richie Porte (Ineos Grenadiers), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Enric Mas (Movistar Team), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), David Gaudu (Groupama-FDJ), Rigoberto Urán (EF Education First) Ben O’Connor (Ag2r-Citröen), Omar Fraile y Alexey Lutsenko (Astana-PremierTech).

A 34 km para la meta empieza el ascenso al Col de la Romme, con un puerto de primera categoría en el km 122,1. Serán 8,8 kilómetros, con una pendiente media de 8,9%.

A 46 km para la meta, Wout Poels del Bahrain Victorious ganó en el primero de los tres puertos de montaña de primera categoría de esta jornada.

A falta de 48 km hay 18 ciclistas en la cabeza de carrera, a una velocidad promedio de 43 km por hora. El grupo está en la subida al Côte de Mont-Saxonnex, de primera categoría en el km 104. En la cabeza de carrera están Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Guillaume Martin (Cofidis), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Sergio Henao (Qhubeka-NextHash), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), entre otros.

The first half of stage 8 has been extremely intense… And now they're hitting the real mountains 😱#TDF2021 #TDFdata pic.twitter.com/LXgbg3i9My — letourdata (@letourdata) July 3, 2021

A falta de 65 km para la meta, 17 ciclistas se mantienen en la cabeza de carrera y el pelotón, con el líder Mathieu van der Poel, Richard Carapaz, Tadej Pogacar y otros favoritos está a casi cuatro minutos.

Geraint Thomas y Primoz Roglic ahora están bastante retrasados a más de 12 minutos de la cabeza de carrera.

Este día, una de las curiosidades ha sido el camión atascado en el Col de la Colombière, la escalada final que se subirá por 23ª vez en la prueba francesa. Minutos después la vía fue despejada.

Ciclistas del Team Ineos cuidan a Richard Carapaz en la etapa 8 del Tour de Francia. Foto: EFE