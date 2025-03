Tadej Pogacar sigue demostrando su imparable forma en las grandes clásicas de la temporada. El esloveno se coronó campeón de la Strade Bianche 2025 este 8 de marzo, alcanzando su tercera victoria en una de las pruebas más emblemáticas del calendario ciclista.

La carrera, que abarca 213 kilómetros a través de los característicos caminos de tierra de la Toscana, no estuvo exenta de desafíos para Pogacar.

A falta de 50 kilómetros para la meta, el ciclista sufrió una caída debido a un incidente con una moto en una curva.

A pesar de los raspones y golpes, Pogacar se levantó rápidamente y, demostrando su inquebrantable determinación, recortó distancias con los líderes.

En los últimos kilómetros, aumentó el ritmo y dejó atrás a todos sus rivales, incluido Thomas Pidcock, quien fue el que más competencia le dio.

POGACAR A TERRA 🤯​🤯​🤯​



Era in testa, a -50km dalla conclusione, Pogacar finisce a terra: in curva la bici scivola e finisce tra le campagne.

Per fortuna si rialza e intanto Pidcock ne approfitta… #EurosportCICLISMO #Cycling #Ciclismo #StradeBianche #Pogacar #Pidcock pic.twitter.com/icwNZa8a2l