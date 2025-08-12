La Unión Ciclista Internacional (UCI) suspendió por un año al ciclista español Edgar Carballo, seis veces campeón nacional de enduro, tras comprobarse que acosó sexualmente a la deportista Ares Masip durante una competencia de la Copa del Mundo de Enduro realizada en 2023 en Leogang, Austria.

De acuerdo con un comunicado emitido recientemente por la UCI, el caso se inició tras una denuncia confidencial presentada por Ares Masip mediante la plataforma UCI SpeakUp.

Sanción en el ciclismo por abuso sexual

En ella, reportó un hecho de carácter sexual ocurrido dentro de su furgoneta, ubicada en el parqueadero oficial de una competencia del Calendario Internacional de la UCI.

Tras analizar la situación, la Comisión anunció que ante las acciones sexuales y no consentidas llevadas a cabo por Edgar Carballo en junio de 2023, “(…) se le impuso una suspensión de un año de todas las actividades relacionadas con el ciclismo”.

La denuncia fue interpuesta en diciembre de 2024, a la vez que la ciclista catalana, con licencia deportiva en Andorra, recurría a sus redes sociales para denunciar a través de un vídeo en su perfil de Instagram lo ocurrido en el ‘paddock’ del evento mundial, mientras esta trataba de descansar.

“La carrera había sido muy larga y hacía horas que dormía en mi furgoneta. Él vino de madrugada e intentó forzarme a mantener relaciones sexuales. Yo me negué desde el primer momento. Él no paraba de frotarse con mi cuerpo, me intentaba besar y no paraba de insistir. Yo sólo le pedía que parase, que no quería, Quise gritar, apartarlo o irme. Él me tapó la boca, me cogió de los brazos y me estuvo repitiendo que me violaría mientras me intentaba desnudar”, describió en ese vídeo.

¿Qué dijo Ares Masip?

Este lunes 11 de agosto del 2025, luego de conocerse la resolución, la ciclista de 29 años compartió un mensaje en sus redes sociales: “Lamentablemente no es el primer caso de abuso en el ciclismo, pero sí es la primera vez que la UCI sanciona a un ciclista profesional por este motivo. Ha sido un proceso duro, lleno de miedos y dudas. Pero esta es una pequeña victoria que me da fuerzas para seguir adelante”, expresó.