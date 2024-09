El día final de la Vuelta a España llegó. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Educación-EasyPost) completó los 24,6 kilómetros para asegurar el cuarto puesto de la clasificación general y ponerle punto final a una nueva página dorada de su carrera deportiva.

Richard Carapaz compitió en la contrarreloj individual, cuyo recorrido fue íntegramente en Madrid, este domingo 8 de septiembre de 2024, donde vio como Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe) se coronó como el ganador de la edición de 2024.

La etapa 21 de la Vuelta a España fue de 24,6 km de lucha individual, la segunda contrarreloj de la carrera tras la inicial del primer día en Lisboa. Entonces fue la mitad de recorrido, 12 km, con victoria un tanto sorprendente del Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

Carapaz aseguró su cuarto lugar en la clasificación general con un tiempo de 81:25:19 horas y a tres minutos de Roglic. David Gaudu (Groupama-FDJ) está a 1:48 minutos del ecuatoriano, por lo que no represente un peligro real.

La ‘Locomotora del Carchi‘ entra por segunda vez en el top cinco de la Vuelta. La primera vez fue en el 2020 cuando fue subcampeón. Perdió la corona con Roglic por tan solo 24 segundos.

El ganador de la etapa 21 fue Stefan Küng (Groupama-FDJ) con un tiempo de 26:59 minutos, mientras que Carapaz concluyó 21 con 28:01 minutos.

En cuanto a los otros ecuatorianos, Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers) llegó en la casilla 72 con un tiempo de 29:31 minutos, y Alexander Cepeda fue 110 con una crono de 30:19 minutos.

