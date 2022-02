Richard Carapaz y un nuevo reto en el Tour de la Provence

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz Montenegro correrá en el Tour de la Provence, en Francia, desde el 10 de febrero del 2022.

El carchense, de 28 años, fue confirmado por el Ineos Grenadiers para afrontar la prueba francesa de cuatro etapas que se realizará hasta el 13 de febrero.

Carapaz, quien la semana pasada sufrió una caída en la también carrera francesa Estrella de Bessèges, competirá con el número 22 y estará acompañado en su escuadra por los italianos Elia Viviani, Filippo Ganna y Salvatore Puccio, además de los británicos Luke Rowe y Ethan Hayter.

DirecTV anuncia la transmisión en vivo de la carrera desde las 08:00 (hora de Ecuador) en los canales 610 y 1610 de DirecTV Sports.

Esta será la séptima edición de la prueba que se disputa en sur de Francia. Están 17 equipos confirmados, entre estos el Quick-Step Alpha Vinyl Team del francés Julian Alaphilippe, el Movistar Team del colombiano Iván Ramiro Sosa o el Arkéa Samsic del también cafetero Nairo Quintana.

Esta será la segunda prueba oficial para el campeón olímpico de ruta en Tokio 2020. En esta temporada, ‘Richie’ tiene previsto participar en al menos una de de las grandes vueltas, como son el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a España.

De momento, la ‘Locomotora del Carchi’ ha sido anunciado por su equipo para correr en el Giro de Italia, en mayo, una prueba que ya supo ganar de manera histórica en el 2019.

