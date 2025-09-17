Los ciclistas ecuatorianos Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) iniciaron con buen ritmo el Tour de Luxemburgo 2025 este 17 de septiembre.

En la primera etapa de 152,8 km, ambos cruzaron la meta con el mismo tiempo del ganador, el francés Grégoire Romain (Groupama), quien registró 3:40:35.

Richard Carapaz y Jhonatan Narváez en el Tour de Luxemburgo

Jhonatan Narváez terminó en la octava posición y Carapaz en el 13, dentro del pelotón líder.

En la clasificación general los tricolores ocupan esas mismas posiciones.



La etapa 2 del Tour de Luxemburgo se realizará el 18 de septiembre del 2025 entre Remich y Mamer

con 168,4 km de recorrido.

Esta carrera de cinco etapas sirve como preparación clave para Richard Carapaz de cara al Mundial de Ciclismo UCI 2025, que se celebrará del 21 al 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.

El ‘Lagarto’ no irá al Mundial

Sin embargo, Jhonatan Narváez no estará presente en el Mundial. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) confirmó que el actual campeón nacional de ruta no formará parte del equipo.

La decisión fue tomada por el ciclista y su equipo técnico, debido a que el trazado montañoso en Kigali favorece a escaladores puros, un perfil que no encaja con las principales características de Narváez.

“La FEC respeta la decisión del deportista y reafirma su compromiso de apoyarlo en su carrera profesional”, expresó el organismo en un comunicado.

Ecuador en el Mundial de ciclismo

Con la ausencia de Narváez, la selección élite de Ecuador estará liderada por Carapaz, acompañado por Harold Martín López (Astana) y Jonathan Caicedo (Petrolike).

En la categoría Sub-23 participará Mateo Ramírez y en juvenil competirá Nahomi Játiva.

Richard Carapaz, el Mundial y un ‘Monumento’

Carapaz, apodado la ‘Locomotora del Carchi’, buscará destacar en el exigente recorrido de Ruanda, marcado por la altitud y fuertes desniveles.

Luego del Mundial, tiene previsto cerrar su temporada en el prestigioso Giro de Lombardía, uno de los cinco monumentos del ciclismo.